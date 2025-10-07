Меркель, которая руководила Германией с 2005 по 2021 год, сделала это заявление в интервью венгерскому СМИ «Partizan». Она сказала, что винит Польшу и страны Балтии в разрыве дипломатических отношений между Россией и ЕС, что, по ее мнению, через несколько месяцев привело к полномасштабному вторжению России в Украину.

По словам Меркель, отказ Польши поддержать Минские соглашения, два важных международных соглашения между Россией и ЕС, побудил российского диктатора Владимира Путина в 2022 году вторгнуться в Украину, сообщает «tv3.lt».

Она сказала, что первое Минское соглашение «принесло мир» с 2015 по 2021 год и дало Украине время «набраться сил» и «стать другой страной». Однако в 2021 году Меркель «считала, что Путин больше не воспринимает Минские соглашения всерьез».

«Поэтому я хотела новый формат, в котором Европейский Союз мог бы напрямую общаться с Путиным. Некоторые не поддержали эту идею. В основном это были страны Балтии, но и Польша была против», — сказала Меркель газете «Партизан». Эти четыре страны опасались, что у ЕС не будет общей политики в отношении России.

«В любом случае, это не сработало. Затем я ушла с поста, и тогда началась агрессия Путина», — сказала она.

«Bild» отмечает, что бывшая канцлер Германии не упоминает, что в соответствии с Минскими соглашениями с 2015 по 2021 год Россия убила или ранила более 5000 украинских солдат, что агрессия В. Путина против страны началась не после окончания ее полномочий, а продолжалась непрерывно, и с весны 2021 года готовилось полномасштабное вторжение в Украину с переброской крупных воинских частей.

Меркель также сказала, что коронавирус способствовал войне России в Украине. «Мы больше не могли встречаться, потому что Путин боялся пандемии коронавируса», — сказала Меркель.

По ее словам, «если нельзя встречаться, если нельзя обсуждать разногласия лицом к лицу, то невозможно найти новые компромиссы». Бывшая канцлер Германии убеждена: «Видеоконференций для этого было недостаточно». Поэтому «коронавирус является основной причиной», по которой Россия так сильно радикализировалась в политическом плане и в конечном итоге напала на Украину.