Ангела Меркель обвинила Балтию в войне в Украине: «Неаткарига» (1)

Редакция PRESS 7 октября, 2025 09:22

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель обвиняет Польшу и страны Балтии в войне, начатой Россией в Украине, цитирует Bild "Неаткарига".

Меркель, которая руководила Германией с 2005 по 2021 год, сделала это заявление в интервью венгерскому СМИ «Partizan». Она сказала, что винит Польшу и страны Балтии в разрыве дипломатических отношений между Россией и ЕС, что, по ее мнению, через несколько месяцев привело к полномасштабному вторжению России в Украину.

По словам Меркель, отказ Польши поддержать Минские соглашения, два важных международных соглашения между Россией и ЕС, побудил российского диктатора Владимира Путина в 2022 году вторгнуться в Украину, сообщает «tv3.lt».

Она сказала, что первое Минское соглашение «принесло мир» с 2015 по 2021 год и дало Украине время «набраться сил» и «стать другой страной». Однако в 2021 году Меркель «считала, что Путин больше не воспринимает Минские соглашения всерьез».

«Поэтому я хотела новый формат, в котором Европейский Союз мог бы напрямую общаться с Путиным. Некоторые не поддержали эту идею. В основном это были страны Балтии, но и Польша была против», — сказала Меркель газете «Партизан». Эти четыре страны опасались, что у ЕС не будет общей политики в отношении России.

«В любом случае, это не сработало. Затем я ушла с поста, и тогда началась агрессия Путина», — сказала она.

«Bild» отмечает, что бывшая канцлер Германии не упоминает, что в соответствии с Минскими соглашениями с 2015 по 2021 год Россия убила или ранила более 5000 украинских солдат, что агрессия В. Путина против страны началась не после окончания ее полномочий, а продолжалась непрерывно, и с весны 2021 года готовилось полномасштабное вторжение в Украину с переброской крупных воинских частей.

Меркель также сказала, что коронавирус способствовал войне России в Украине. «Мы больше не могли встречаться, потому что Путин боялся пандемии коронавируса», — сказала Меркель.

По ее словам, «если нельзя встречаться, если нельзя обсуждать разногласия лицом к лицу, то невозможно найти новые компромиссы». Бывшая канцлер Германии убеждена: «Видеоконференций для этого было недостаточно». Поэтому «коронавирус является основной причиной», по которой Россия так сильно радикализировалась в политическом плане и в конечном итоге напала на Украину.

 

 

 

Обновлено: 20:40 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
Bitnews.lv 2 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 6 часов назад
Италия: рекорд Мелони
Sfera.lv 9 часов назад

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Важно 20:30

Важно 1 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 1 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Важно 20:17

Важно 1 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Важно 20:03

Важно 1 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 1 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

Важно 19:41

Важно 1 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

