«Заплатила своих 200 000. Теперь думаю — сведу ли концы с концами»: Лайма о своём фестивале (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 7 октября, 2025 11:07

Выбор редакции 1 комментариев

Певица Лайма Вайкуле в эфире Retro FM и откровенно рассказала о закулисье своего фестиваля «Laima Rendezvous Jūrmala», который с 2015 года проходит ежегодно в Юрмале.

Как рассказывает артистка, сама идея фестиваля не возникла по ее собственной инициативе: «Если бы город не предложил мне фестиваль — я имею в виду Юрмалу — я бы его не создала. У меня не было таких амбиций, таких желаний. Это настоящая головная боль».

Лайма Вайкуле подчеркнула, что организация музыкального фестиваля — чрезвычайно дорогое и сложное мероприятие. «Если кто-то не знает, то ни один фестиваль не приносит прибыли. На фестивале нельзя заработать. Это невозможно. Если кто-то подскажет мне, как это сделать, я с удовольствием приглашу его на наш фестиваль», — сказала певица.

«С чего все начинается? Прежде всего, с рекламы. Это инвестиции. Приглашения, авансовые платежи — это инвестиции. Нельзя пригласить звезду, которая стоит 100 000, 200 000 или 500 000. Их нельзя пригласить, потому что это просто невозможно. Без спонсоров в мире не проводится ни один фестиваль», — пояснила Вайкуле.

По ее словам, даже без участия «больших звезд» бюджет должен составить около двух миллионов евро: «Освещение и звук — 130 000. Все, что происходит на экране — еще десятки тысяч. Билеты, гостиницы, питание, сборы, налоги, авторские права — все это огромные расходы».

Певица призналась, что ей даже пришлось вложить свои деньги в проведение фестиваля: «Три или четыре года назад я заплатила 200 000 из своих средств. И теперь мне каждый год приходится нервничать, чтобы свести концы с концами».

Несмотря на трудности, Вайкуле не собирается бросать фестиваль. «С другой стороны, если это не бизнес, то забудьте об этом. Первое, что я хочу сказать, — ну, тогда не делайте этого. Как жаль! Во-первых, вложенные усилия. Во-вторых, это настоящий праздник. Это возможность встретиться с коллегами. Где еще я могу их встретить? За один день на фестивале выступают 15-20 артистов. Это так интересно. Это любовь к этой профессии. Это то, что движет меня вперед».

Комментарии (1)
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале (1)

Важно 20:52

Важно 1 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду (1)

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 1 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео) (1)

Важно 20:37

Важно 1 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Важно 20:30

Важно 1 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 1 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Важно 20:17

Важно 1 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

