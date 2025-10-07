Как рассказывает артистка, сама идея фестиваля не возникла по ее собственной инициативе: «Если бы город не предложил мне фестиваль — я имею в виду Юрмалу — я бы его не создала. У меня не было таких амбиций, таких желаний. Это настоящая головная боль».

Лайма Вайкуле подчеркнула, что организация музыкального фестиваля — чрезвычайно дорогое и сложное мероприятие. «Если кто-то не знает, то ни один фестиваль не приносит прибыли. На фестивале нельзя заработать. Это невозможно. Если кто-то подскажет мне, как это сделать, я с удовольствием приглашу его на наш фестиваль», — сказала певица.

«С чего все начинается? Прежде всего, с рекламы. Это инвестиции. Приглашения, авансовые платежи — это инвестиции. Нельзя пригласить звезду, которая стоит 100 000, 200 000 или 500 000. Их нельзя пригласить, потому что это просто невозможно. Без спонсоров в мире не проводится ни один фестиваль», — пояснила Вайкуле.

По ее словам, даже без участия «больших звезд» бюджет должен составить около двух миллионов евро: «Освещение и звук — 130 000. Все, что происходит на экране — еще десятки тысяч. Билеты, гостиницы, питание, сборы, налоги, авторские права — все это огромные расходы».

Певица призналась, что ей даже пришлось вложить свои деньги в проведение фестиваля: «Три или четыре года назад я заплатила 200 000 из своих средств. И теперь мне каждый год приходится нервничать, чтобы свести концы с концами».

Несмотря на трудности, Вайкуле не собирается бросать фестиваль. «С другой стороны, если это не бизнес, то забудьте об этом. Первое, что я хочу сказать, — ну, тогда не делайте этого. Как жаль! Во-первых, вложенные усилия. Во-вторых, это настоящий праздник. Это возможность встретиться с коллегами. Где еще я могу их встретить? За один день на фестивале выступают 15-20 артистов. Это так интересно. Это любовь к этой профессии. Это то, что движет меня вперед».