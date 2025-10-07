«Свобода – это гораздо больше, чем независимость от России»: Pietiek о ЛССР 2.0

Между тем, в таких социалистических странах, как Германия, Ирландия, Швеция и других (да, даже в некоторых штатах США, управляемых демократической партией) так и живут - и уровень жизни наших «бедных» эмигрантов ничем не уступает уровню жизни ИТ-специалистов или мелких предпринимателей, которые платят налоги в полном объеме.

Зачем работать, если можно не работать? Спасибо щедрым государственным пособиям. «Мы имеем на это право».

Так и есть — каждый готов возражать против необоснованных привилегий только до тех пор, пока сам не начинает ими пользоваться.

И в чем проблема? Все же счастливы! Бюрократам обеспечена работа. Политики рады распределять бюджетные деньги и получать поддержку электората на выборах. А если денег не хватит, государство всегда может взять в долг. Возвроащать же не нам, а кому-нибудь когда-нибудь в далеком будущем, если вообще придется!

Но разве не такой социалистический подход является главной причиной того, что в Западной Европе, помимо наших «халявщиков», в большом количестве появились эфиопы, сирийцы, пакистанцы...? Разве не ясно, что без щедрых пособий не будет и приезжих, которые на них рассчитывают?

(Если индиец или боливиец готов инвестировать в Латвию реальные 500+ тысяч, то это совсем другое дело. Это отношения свободного рынка, а не социализм. Государственный бюджет пополнится, а не опустеет).

Образованные, умные, предприимчивые и, следовательно, более высокооплачиваемые люди вынуждены платить все более высокие налоги, чтобы содержать не только пенсионеров, но и безработных, да еще и понаехавших бедняг с тремя-четырьмя детьми. В результате оставшихся после выплат налогов денег самим хватает только на одного, максимум на двоих детей.

Ну и как при таких вводных в нашей версии ЛССР 2.0 решать болезненную проблему демографии?

Так сложилось, что с коммунистических времен мы унаследовали убеждение, что государство (то есть правящие политики и высшие чиновники) должно контролировать все, насколько это возможно. А как же иначе?

Но может быть иначе. Чем меньше вмешательство государства, тем лучше для общества в целом. Свобода – это гораздо больше, чем независимость от России.

RailBaltica и другие проекты доказали, что государство — очень неэффективный хозяин. Так уж устроен человек (в том числе чиновник), что без личной мотивации он ленится что-либо делать.

Почему вместо того, чтобы успешный предприниматель за свой счет (в обмен на славу и признание) сам или вместе с партнерами финансировал строительство новых школ или больниц в своем городе, нам кажется более правильным «выжать» из него как можно больше налогов, а затем на эти деньги нанять команду чиновников, которые однозначно построят хуже и дороже?

Скорее всего, здравоохранение можно было бы полностью заменить частным страхованием, сократив число сотрудников Министерства здравоохранения как минимум на 120 человек.

Частные благотворительные учреждения были бы гораздо эффективнее Министерства социального обеспечения с его 180 сотрудниками.

Мы видим, что частные арбитражные суды работают гораздо быстрее, чем государственные суды. Мы видим, что частные охранные компании более надежны, чем милиция или полиция.

Вполне возможно, что благодаря инициативе частных фондов — фактически без участия Министерства обороны — восточная граница страны уже была бы приведена в порядок. И так далее.

Если, скажем, вам все же жаль бедных эмигрантов и безработных, которые никак не могут найти работу в ситуации, когда предприниматели в Риге вынуждены закрывать магазины из-за нехватки работников, — создайте вместе с единомышленниками небольшую общественную организацию, которая будет оказывать им помощь. Зачем здесь нужно вмешательство государственных чиновников?

Но средний латыш никак не может избавиться от социализма в своем мышлении: «Мы так делали последние 70 лет! Зачем что-то менять? Предприниматель с его рациональным мышлением – это кровопийца и путинист, которого нужно заставить делиться с другими!»

Нет сомнений, что и в будущем различные марксистские (Прогрессивные), социал-демократические (LSDSP/ZZS), национал-социалистические (Восходящее Солнце) партии и их единомышленники — независимо от их заявленных названий — получат поддержку избирателей для еще более жесткого государственного контроля, «доения» оставшихся предпринимателей и «справедливого распределения» заимствованного бюджета.

«Марксизм-ленинизм жив и побеждает! Вперед, к светлому коммунизму!» Пока не кончатся либо государство, либо деньги. Или и то, и другое одновременно".