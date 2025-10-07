Этак дойдёт до каталога цветов кожи: Вейдемане критикует позицию омбудсмена по мигрантам

Прятаться бесполезно

Это была реакция Офиса омбудсмена на обещание вице-мэра Риги Эдвардса Ратниекса (Нацблок) ужесточить контроль за местами пребывания нелегальных мигрантов, дав им месяц на то, чтобы покинуть Латвию. Месяц прошел, начались регулярные рейды. В том числе мэр Риги Клейнбергс (Прогрессивныес) критикует Ратниекса за трату ресурсов и ненужную панику: мол, нелегалов не так много, чтобы беспокоиться. Конечно, у Клейнбергса куча дел, он не ходит по Риге, поэтому не видит, как столица Латвии становится всё чернее.

«Главный сигнал, который я хочу подать: эти проверки продолжатся, и это не какой-то «акционный месяц». Если кто-то думает и планирует спрятаться на месяц, а потом вылезти наружу, такой план не сработает», — заявляет Ратниекс.

Вице-мэр добавляет, что нелегальная миграция — это лишь видимая часть айсберга, а большая проблема — легальная миграция. Министерству образования и науки отправлено письмо с предложением ввести систему квот для приема студентов из третьих стран, поскольку сейчас в некоторых вузах 80% студентов — из третьих стран. Сколько из них действительно учатся? На этот вопрос никто ответить не может.

Ратниекс призывает рижан, у которых есть информация о местах скопления нелегальных мигрантов, сообщать об этом муниципальной полиции. Начальник Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс уточняет, что полиция не будет хватать людей на улицах для проверки документов, но проверит подозрительные места скоплений.

Пусть омбудсмен поедет в Индию

Филипп Райевскис подчеркивает два аспекта: нелегальные мигранты и цвет кожи. «Омбудсмен сразу определяет, что цвет кожи гарантирует неприкосновенность. Мягко говоря — это абсурд. Странно, что омбудсмен акцентирует цвет кожи в своем заявлении. Если мы говорим о демократическом, западном обществе, то как мы можем об этом говорить, подчеркивая цвет кожи? В плане нелегальности цвет кожи вторичен. Это взгляд из советских времен, смешанный с сегодняшним «прогрессивизмом». Определять цвет кожи как первую характеристику человека — это неадекватно. Он может быть хоть зеленым, но как только он нелегально пересек границу, он уже нарушитель закона», — говорит Райевскис.

Политолог считает, что в этом случае нет других аргументов, поэтому единственный — цвет кожи. «В заявлении омбудсмена не хватает одного: вспомним, что нацисты измеряли черепа. Если несколько сантиметров были «неправильными», человека сразу проверяли на легальность. У нас мигранты с разным цветом кожи, так что мы делаем: выбрасываем тех, у кого кожа посветлее, а темнокожих оставляем, потому что их нельзя проверять? В Латвии цвет кожи никогда не был основой нашей миграционной политики. И Эдвард Ратниекс никогда не говорил: «Ловим черных!» Нелегальные мигранты могут быть любого цвета кожи. Я бы посоветовал омбудсмену съездить в Индию — там встречаются люди с очень светлой кожей. Это упоминание цвета кожи имеет больше идеологический и политический характер», — считает Райевскис.

«Это отрыжка движения «Black Lives Matter», — объясняет Райевскис. — И это «Black Lives Matter» тоже создали эти «прогрессивные». А в Латвии все эти международные события выглядят смешно, они не вписываются в нашу социальную среду».

В Офисе омбудсмена работает 60 человек. Что они там делают? «Это хороший вопрос. Если довести до в фарса, то можно сказать, что они создают каталог цветов кожи. Но если серьезно — в наших законах четко прописано, что значит легальное пребывание в стране. У нас на улице никого не хватают, но кто-то снова пытается представить нас как Россию, где это делали».

Анализируя ситуацию, Райевскис говорит: «Новый омбудсмен назначен единогласно, как и несколько других должностных лиц, а потом все удивляются: как он попал на пост? Какую политику он проводит? Перед голосованием не выясняют, что этот человек на самом деле думает».

Основатели — «прогрессивные»

«То, как действуют проверяющие, может затронуть не только нелегальных мигрантов, но и тех, кто живет здесь легально», — считает Боровков. По его мнению, такое заявление омбудсмена свидетельствует о не очень здоровой атмосфере в самом офисе, где доминирует лево-либеральное крыло.

«Это было еще во времена омбудсмена Романа Апсиса, сделавшего из этого джентльмена посмешище. Но в это время, когда весь мир сходит с ума, трудно сказать что-то толковое. Если тщательно изучить ситуацию, то миграционные вопросы больше всего продвигает Министерство культуры. А Офис омбудсмена сейчас как штаб-квартира «Мозаики», — считает Боровков, — которая контролирует благополучие и самочувствие прибывших. Омбудсмен должен говорить о высоких материях. Но посмотрите, кто основатели этих разных НПО — «прогрессивные». И что они получают? Ненормальные деньги. Если закроют все эти программы НПО, денег больше не будет».

Боровков убежден, что мигранты угрожают нашей культуре: мусульманам нужны мечети и минареты, все атрибуты ислама, «и у них нет никакого интереса учить латышский язык. Это чрезвычайно опасный путь. Но для наших это новые рабочие места, которые полностью не соответствуют нашим национальным законам. Однако в нашей прессе сейчас нет нормального анализа. Когда-то его давала юрист Байба Рудевска».

Нужно запускать законные процедуры

Юрис Розенвалдс, анализируя заявление Бюро омбудсмена, считает, что к любой человеческой жизни нужно относиться с уважением. «Никого не нужно сразу бить дубинкой, но, если я правильно понимаю, речь идет о проверках, которые являются священным долгом компетентных структур, чтобы вылавливать тех, кто находится в Латвии нелегально. Есть масса приехавших якобы учиться, но их интерес в лучшем случае — разносить еду. Есть масса мигрантов, которые отличаются от нас — вы сразу узнаете, что это парень из жарких стран, но хватать его на улице только по внешности — это было бы нарушением. Если нужно выяснить легальность пребывания человека, нужно запускать все законные процедуры. Но если говорить только о цвете лица, то подозрения могут возникнуть к любому, кто выглядит иначе».

Розенвалдс приводит пример: «Вот математик индийского происхождения, который работает в латвийской фирме. И работает хорошо! Какой смысл в визуальных признаках? Но нам приходится считаться с тем, что наша граница... проницаема. Однако если мы никого не пустим в Латвию, возникает вопрос: чем это кончится для нашей экономики? Вопрос не в том — пускать или не пускать мигрантов в Латвию, вопрос в том, какой будет контроль».

Розенвалдс уверен, что к любому человеку нужно относиться как к живому существу, как к индивиду. «Но если человек находится в Латвии нелегально, то со всем уважением и вежливостью, без размахивания дубинками сказать: садись в самолет и улетай! Боже упаси, если какой-то мигрант еще совершит правонарушение! Мы счастливо не дошли до ситуации, как в Швеции. Шведы хотели быть впереди всей Европы по толерантности, впустили огромную массу мигрантов, те начали самоорганизовываться не в лучшем направлении».

Розенвалдс надеется, что полиция и другие соответствующие структуры смогут контролировать ситуацию. «С одной стороны, нужна жесткость, с другой — обойтись без физических эксцессов, чтобы и в наших глазах не упасть. Методы разные, но они не должны нарушать фундаментальные права индивида», — считает Розенвалдс.