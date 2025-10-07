Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Скоро учить будет некому: тенденция увольнения учителей в странах Балтии

Редакция PRESS 7 октября, 2025 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Половина, или 53% молодых учителей могут уйти из профессии в ближайшие пять лет, свидетельствуют первые результаты vеждународного исследования учебной среды "TALIS 2024".

Это самый высокий показатель среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Такая же тенденция наблюдается и в других странах Балтии: в Литве о готовности уйти из профессии заявили 50% учителей моложе 30 лет, а в Эстонии - 49%.

Значительная часть директоров школ указала на нехватку учителей, поэтому усилия по удержанию молодых учителей в профессии необходимо продолжать.

По данным исследования, в профессии учителя смена поколений происходит медленно. В Латвии 62% учителей имеют более чем 20-летний педагогический стаж. Большинство учителей находятся в предпенсионном возрасте и скоро выйдут на пенсию.

13% учителей - молодые, с опытом преподавания пять лет или меньше. Наибольшая доля молодых учителей наблюдается в школах крупных городов - 17%, а меньше всего их в сельских школах - 12%.

78% латвийских учителей, которые начали работать в школах в течение пяти лет, участвовали в формальных или неформальных программах по введению в работу в своих школах. Это на 35 процентных пунктов больше, чем в 2018 году.

83% молодых учителей работают в школах, где есть программы менторства. При этом только пятая часть, или 26% учителей имеют закрепленного за ними ментора, и это на 10 процентных пунктов больше по сравнению с 2018 годом.

В ходе опроса выяснялось мнение учителей и директоров школ о развитии профессии учителя, условиях труда, практике преподавания, использовании технологий, благополучии учителей и их планах на будущее.

В исследовании приняли участие 54 страны, в Латвии было опрошено 215 учителей и 213 директоров школ.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

