Скоро учить будет некому: тенденция увольнения учителей в странах Балтии

Это самый высокий показатель среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Такая же тенденция наблюдается и в других странах Балтии: в Литве о готовности уйти из профессии заявили 50% учителей моложе 30 лет, а в Эстонии - 49%.

Значительная часть директоров школ указала на нехватку учителей, поэтому усилия по удержанию молодых учителей в профессии необходимо продолжать.

По данным исследования, в профессии учителя смена поколений происходит медленно. В Латвии 62% учителей имеют более чем 20-летний педагогический стаж. Большинство учителей находятся в предпенсионном возрасте и скоро выйдут на пенсию.

13% учителей - молодые, с опытом преподавания пять лет или меньше. Наибольшая доля молодых учителей наблюдается в школах крупных городов - 17%, а меньше всего их в сельских школах - 12%.

78% латвийских учителей, которые начали работать в школах в течение пяти лет, участвовали в формальных или неформальных программах по введению в работу в своих школах. Это на 35 процентных пунктов больше, чем в 2018 году.

83% молодых учителей работают в школах, где есть программы менторства. При этом только пятая часть, или 26% учителей имеют закрепленного за ними ментора, и это на 10 процентных пунктов больше по сравнению с 2018 годом.

В ходе опроса выяснялось мнение учителей и директоров школ о развитии профессии учителя, условиях труда, практике преподавания, использовании технологий, благополучии учителей и их планах на будущее.

В исследовании приняли участие 54 страны, в Латвии было опрошено 215 учителей и 213 директоров школ.