«Я почти принял это решение»: Трамп о поставках «Томагавков» Украине

Многоцелевые ракеты “Томагавк” имеют дальность полета от 1250 до 2500 км. Они были разработаны в 1970-х годах компанией General Dynamics для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Трампа эти ракеты в конце сентября, чтобы принудить российские власти остановить войну. После этого вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что поставки “Томагавк” Киеву обсуждаются в американской администрации, но финальное слово остается за Трампом.

Вашингтон рассматривает вариант, при котором оружие будет продано странам НАТО, а затем передано Украине. По словам источника Axios в украинском правительстве, чиновники в Белом доме беспокоились по поводу того, что США не смогут контролировать использование Украиной ракет после их передачи.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предоставление Киеву американских дальнобойных систем высокой точности приведет к «разрушению наших (Москвы и Вашингтона. — ТМТ) отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях».

До этого Путин говорил, что использование Киевом “Томагавк” станет «качественно новым» этапом эскалации в отношениях России и США. Он подчеркнул, что украинские силы не смогут применять ракеты без прямого участия американских военных. В то же время Путин заявил о готовности сбивать ракеты и «совершенствовать свою систему ПВО». По его словам, крылатые ракеты «вообще никак не изменят» соотношение сил на поле боя, поскольку у украинской армии есть проблемы с пополнением личного состава.