«Я почти принял это решение»: Трамп о поставках «Томагавков» Украине

Редакция PRESS 7 октября, 2025 16:49

Мир 0 комментариев

Решение о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет “Томагавк” почти принято, заявил президент США Дональд Трамп. «Да, я почти принял решение, в значительной степени, если подумать», — сказал глава Белого дома во время общения с журналистами. Трамп отметил, что перед началом поставок он хочет выяснить, каким образом будут использованы ракеты и куда украинские силы собираются их направлять. При этом президент подчеркнул, что он не хочет эскалации войны между Россией и Украиной.

Многоцелевые ракеты “Томагавк” имеют дальность полета от 1250 до 2500 км. Они были разработаны в 1970-х годах компанией General Dynamics для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Трампа эти ракеты в конце сентября, чтобы принудить российские власти остановить войну. После этого вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что поставки “Томагавк” Киеву обсуждаются в американской администрации, но финальное слово остается за Трампом.

Вашингтон рассматривает вариант, при котором оружие будет продано странам НАТО, а затем передано Украине. По словам источника Axios в украинском правительстве, чиновники в Белом доме беспокоились по поводу того, что США не смогут контролировать использование Украиной ракет после их передачи.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предоставление Киеву американских дальнобойных систем высокой точности приведет к «разрушению наших (Москвы и Вашингтона. — ТМТ) отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях».

До этого Путин говорил, что использование Киевом “Томагавк” станет «качественно новым» этапом эскалации в отношениях России и США. Он подчеркнул, что украинские силы не смогут применять ракеты без прямого участия американских военных. В то же время Путин заявил о готовности сбивать ракеты и «совершенствовать свою систему ПВО». По его словам, крылатые ракеты «вообще никак не изменят» соотношение сил на поле боя, поскольку у украинской армии есть проблемы с пополнением личного состава.

 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

