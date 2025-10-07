Комендантская ночь: в темное время суток воздушное пространство над границей в Латгалии будет закрыто

Ограничения в воздушном пространстве Латвии вблизи границ позволяют Национальным вооруженным силам осуществлять тщательное наблюдение, проводить симуляции полетов дронов и противодействия им, развертывать и тренировать мобильные боевые подразделения. По результатам оценки рисков было принято решение о продолжении ограничений только в темное время суток, когда риск возникновения угроз наиболее высок, подчеркнули в Минобороны.

Дальнейшие решения будут связаны с планированием миссии НАТО "Восточный страж" и координацией с другими странами Балтии, заявил министр обороны Андрис Спрудс.

Как сообщалось, ранее было принято решение закрыть воздушное пространство Латвии у восточной границы с Беларусью и Россией на период с 11 сентября по 18 сентября, а позже этот срок был продлен до 8 октября. Запрет касается летательных аппаратов, летающих на высоте до шести километров, в то время как все остальные воздушные суда могут пересекать эту зону.