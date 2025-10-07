Агитационные материалы, на которых рядом с Меркель позируют видные представители партии, сопровождались лозунгом: «Растём с умом!». Как следует из записи в «Latvijas Vēstnesis», программа партии в то время была основана на трёх принципах — «безопасность, рост и преемственность». В описании программы отмечалось: «Ответственность за сделанное и преемственность в будущих делах — это наше понимание профессионального поведения в политике».

На сайте «Vienotība» также сохранилось поздравление депутата Европарламента Инесе Вайдере, адресованное Меркель по случаю её победы на выборах в Германии в 2013 году. Вайдере тогда назвала канцлера «прагматиком» и подчеркнула, что «её победа — это хорошие новости не только для Европы, но и для Латвии».

«Я очень рада, что Германией и впредь будет руководить Ангела Меркель. […] Такая убедительная победа Меркель — отличная новость для Европы, особенно для стабильности еврозоны. Решительно проводя необходимые реформы, Германия под руководством Меркель смогла достичь высокого уровня благосостояния и укрепить свою конкурентоспособность на международной арене. […] Прагматичность Меркель будет иметь решающее значение в дальнейших переговорах по таким важным для стабильности еврозоны вопросам, как создание банковского союза и дополнительный кредит для Греции», — отмечала тогда Вайдере.

Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель, руководившая страной с 2005 по 2021 год, в интервью венгерскому изданию Partizan заявила, что, по её мнению, в российском вторжении в Украину отчасти виноваты действия Польши и стран Балтии.

«Я хотела найти новый формат, в котором мы как Европейский союз могли бы напрямую разговаривать с Путиным», — сказала Меркель. — «Но некоторые люди, главным образом из Польши и стран Балтии, не поддержали это предложение».

На это остро отреагировали многие латвийские политики:

Заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о роли стран Балтии и Польши в якобы содействии российской агрессии отражают фундаментальное непонимание некоторыми западными политиками действий и целей диктатора Владимира Путина. Такое мнение агентству LETA высказал бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш (Vienotība), ныне старший советник по геополитическим вопросам международного агентства стратегических коммуникаций «Kreab».

В свою очередь депутат Европарламернта Рихард Колс ("Национальное объединение") высказал мнение, что обвинять государства, которые годами предупреждали о российских имперских амбициях, — значит пытаться переписать историю, чтобы спрятать собственные ошибки.

«Это не самоанализ со стороны Меркель — это переписывание истории. Европа сегодня дорого платит за эти заблуждения», — подчеркнул политик. Колс указал, что идея нормализовать отношения с Россией после её нападения на Грузию и аннексии Крыма была полной иллюзией и самообманом. По его словам, наивная вера, будто переговоры с Путиным и экономическое сотрудничество смогут обеспечить мир, привела к зависимости Европы от российского газа, а значит — к финансированию войны.