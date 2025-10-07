Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

От любви до ненависти: на фото вместе с Меркель, а теперь проклинают?

Редакция PRESS 7 октября, 2025 18:01

Новости Латвии 0 комментариев

Политическая партия  «Единство»(«Vienotība»)  в своей предвыборной кампании 2013 года активно использовала рекламу с участием бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая недавно привлекла внимание своими противоречивыми высказываниями о странах Балтии.

Агитационные материалы, на которых рядом с Меркель позируют видные представители партии, сопровождались лозунгом: «Растём с умом!». Как следует из записи в «Latvijas Vēstnesis», программа партии в то время была основана на трёх принципах — «безопасность, рост и преемственность». В описании программы отмечалось: «Ответственность за сделанное и преемственность в будущих делах — это наше понимание профессионального поведения в политике».

На сайте «Vienotība» также сохранилось поздравление депутата Европарламента Инесе Вайдере, адресованное Меркель по случаю её победы на выборах в Германии в 2013 году. Вайдере тогда назвала канцлера «прагматиком» и подчеркнула, что «её победа — это хорошие новости не только для Европы, но и для Латвии».

«Я очень рада, что Германией и впредь будет руководить Ангела Меркель. […] Такая убедительная победа Меркель — отличная новость для Европы, особенно для стабильности еврозоны. Решительно проводя необходимые реформы, Германия под руководством Меркель смогла достичь высокого уровня благосостояния и укрепить свою конкурентоспособность на международной арене. […] Прагматичность Меркель будет иметь решающее значение в дальнейших переговорах по таким важным для стабильности еврозоны вопросам, как создание банковского союза и дополнительный кредит для Греции», — отмечала тогда Вайдере.

Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель, руководившая страной с 2005 по 2021 год, в интервью венгерскому изданию Partizan заявила, что, по её мнению, в российском вторжении в Украину отчасти виноваты действия Польши и стран Балтии.

«Я хотела найти новый формат, в котором мы как Европейский союз могли бы напрямую разговаривать с Путиным», — сказала Меркель. — «Но некоторые люди, главным образом из Польши и стран Балтии, не поддержали это предложение».

На это остро отреагировали многие латвийские политики:

Заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о роли стран Балтии и Польши в якобы содействии российской агрессии отражают фундаментальное непонимание некоторыми западными политиками действий и целей диктатора Владимира Путина. Такое мнение агентству LETA высказал бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш (Vienotība), ныне старший советник по геополитическим вопросам международного агентства стратегических коммуникаций «Kreab».

В свою очередь депутат Европарламернта Рихард Колс ("Национальное объединение") высказал мнение, что обвинять государства, которые годами предупреждали о российских имперских амбициях, — значит пытаться переписать историю, чтобы спрятать собственные ошибки.

«Это не самоанализ со стороны Меркель — это переписывание истории. Европа сегодня дорого платит за эти заблуждения», — подчеркнул политик. Колс указал, что идея нормализовать отношения с Россией после её нападения на Грузию и аннексии Крыма была полной иллюзией и самообманом. По его словам, наивная вера, будто переговоры с Путиным и экономическое сотрудничество смогут обеспечить мир, привела к зависимости Европы от российского газа, а значит — к финансированию войны.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:05 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 3 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 3 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 3 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 4 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: ветер, ветер, ты — могуч…
Sfera.lv 5 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать