Введение базовой пенсии: кому и сколько добавят?

Что такое «базовая пенсия»? Большинство пенсионеров мало что понимают в пенсионных схемах и верят только тому, что приходит от государства на их счета. Поэтому слова «базовая пенсия» вызвали вопрос: «Это сколько-то прибавят?»

Действительно, базовая пенсия по-латвийски – это дополнительные выплаты получателям пенсий по старости, но не из социального бюджета, а из государственного - который формируется из налогов жителей, в том числе подоходного. В других странах уже давно работают базовые пенсии - и обеспечивают старикам минимальные доходы, чтобы те не умерли с голоду. А в наших-то широтах, надо еще думать, – и от холода...

Минимальное выживание

СпрОсите: а разве сейчас нет механизма защиты от голода и холода? Ведь есть же минимальные пенсии. Есть, но в 2025 году по старости - 189 евро; для жителей с инвалидностью с детства – 226 евро; государственное пособие социального страхования по старости – 166 евро (если не хватает стажа для пенсии). Эти деньги при ценах в Латвии вряд ли спасут кого-то от голода и холода. Но у нас есть социальная помощь самоуправлений – обращайтесь.

Из европейских кабинетов властям Латвии не раз указывали, что старики в стране живут на грани нищеты. Эх, если бы они знали, как на самом деле выживают наши сениоры...

Латвийские экономисты и политики пришли-таки к выводу, что пенсии, сформированные из взносов социального страхования, не способны покрыть расходы на жизнеобеспечение людей. Поэтому возникла необходимость введения базовых пенсий. Этому способствует инфляция, то есть рост цен такими темпами, которые невозможно покрыть индексацией пенсий в соответствии с возможностями социальных бюджетов.

Кроме того, налицо старение общества: пенсионеров становится все больше, а трудоспособных людей - все меньше. Это проблема, которая вынуждает правительство задуматься о перераспределении средств, доступных государству, с других нужд - на выплату пенсий.

Не говорить о гарантированной законом базе для живущих на пенсии латвийцев уже неприлично, ведь почти половина новых пенсионеров после назначения пенсии идет в самоуправление регистрироваться в статусе малоимущих. По данным Министерства благосостояния ЛР, начинающие пенсионеры получают пенсию в размере примерно 46,5% от прежней зарплаты. А прогноз говорит, что к 2062 году этот коэффициент замещения упадет до 34,1%. Это означает, что в перспективе пожилых людей оставят совсем без средств к существованию...

Ужали до предела

Перед Минблагом стояла непростая задача. Поднимать вопрос о базовой пенсии следует осторожно - предлагая небольшие расходы на это благое дело. Комиссии по социальным делам и труду Сейма был предложен вариант введения новых доплат за стаж (или базовые пенсии) для латвийцев с 80 лет, на что для выплаты базовой пенсии 112,6 тысячи человек из госбюджета потребовалось бы 30,5 млн. евро в год.

Первые же дискуссии и подсчеты необходимых затрат для выплат базовых пенсий показали, что найти такие деньги в госбюджете следующего года вряд ли получится (приоритеты у государства, как известно, другие). Депутаты заключили, что надо искать вариант с минимальными затратами - и по числу пенсионеров, и по сумме выплат.

А ведь первоначально были и такие «вкусные» предложения, которые если не кардинально, то ощутимо подняли ли бы доходы бедных пенсионеров. Например, введение базовых пенсий с 2029 года для всех сениоров в размере 6% от медианы доходов по стране (44,57 евро в месяц).

Каждые три года доплаты поднимать на 6%, пока к 2038-му базовая пенсия не достигнет 22% от медианы доходов по стране. Или установить базовую пенсию для всех пенсионеров в размере 22% от медианы доходов в 2029 году (208,56 евро в месяц)... Ну что вы, это слишком жирно будет!

Даже скромный первоначальный проект Министерства благосостояния выплаты базовых пенсий жителям с 80 лет оказался слишком расточительным для казны. Поэтому посчитали, прослезились - и приняли соломоново решение: начислять базовые пенсии от 85 лет. Пусть порадуются на старости лет пенсионеры. Те, кто доживет.

По данным Центрального статистического управления, в начале 2025 года в Латвии проживало 54 047 человек этого возраста. К началу следующего года число этих людей сократится по естественным причинам, но и пополнится сегодняшними 84-летними, которым исполнится 85. Предполагается на эти цели в 2026 году выделить 12 млн. 800 тысяч евро.

Делим эту грандиозную сумму на 54 тысячи получателей и на 12 месяцев - и что в итоге? Пшик. В среднем это 19,75 евро в месяц. Для каждого пенсионера сумма может незначительно меняться в ту или иную сторону, потому что базовая пенсия начисляется пропорционально числу лет страхового стажа.

(Да уж, скажет почти любой пенсионер, решения о повышении своих зарплат правящие принимают более оперативно и без жарких дискуссий.)

Добавка сомнительная - с учетом того, что в Риге, например, на 11% повысится тариф на отопление, плюс подорожают вода и вывоз мусора, обслуживание дома, и в целом на самую маленькую квартиру на одного человека это порядка 30 евро. А есть регионы, где ситуация еще хуже. Не говорим уже про цены на продукты и товары первой необходимости...

Как будут считать?

* Если пенсия назначена до конца 1996 года, то пенсионеру, стаж которого до 1995-го составлял 40 лет, увеличение доплаты составит 20,40 евро, что вместе с уже действующей надбавкой за стаж достигнет 124,80 евро.

* Если же стаж пенсионера до 1995 года составляет 30 лет и еще 10 лет начиная с 1996-го, то доплата за стаж до 1995 года составит 15,30 евро и за стаж с 1996-го — 22,50 евро. Вместе с существующей доплатой люди 85 лет и старше в следующем году дополнительно получат 116,10 евро.

* Если пенсия назначена с 1997 года и стаж до 1995 года составлял 40 лет, то доплата увеличится на 20,40 евро и с 2026-го достигнет 90 евро.

* Если же стаж до 1995 года составлял 30 лет и с 1996-го — 10 лет, то доплата увеличится на 37,80 евро и достигнет 90 евро.

Круг лиц, которые будут получать доплаты, планируется постепенно увеличивать каждые три года. Таким образом в 2038-м доплаты уже будут получать все пенсионеры в возрасте от 65 лет, - обещает Минблаг.

Надбавку планируют ежегодно индексировать, что тоже будет давать некоторое увеличение. Правда, доплаты за страховой стаж – это другое, и часть пенсионеров уже их получает. Поэтому такие расчеты не совсем корректны...

Престижное решение

У Министерства благосостояния, в свою очередь, есть еще в тузы в рукаве, которые оно вынет при подготовке государственного бюджета 2026 года. Но проект базовых пенсий по минимуму, пожалуй, имеет больше всего шансов на одобрение. Почему?

Да потому, что в принципе за небольшие для государства 12 млн. Латвия войдет в круг стран с сильной социальной защитой, то есть получит статус государства, которое выплачивает базовую пенсию. Скорей всего, никто не будет углубляться и подсчитывать, какого размера эта самая пенсия, что она даст латвийскому старику и сколько пенсионеров ее получают.

Вопрос базовых пенсий - на втором месте после демографии, - объявили в Минблаге. И тут скептически заметим, что если к пенсиям и дальше будут относиться так же, как к демографии, то ничего существенного пенсионерам не светит.

В июне соответствующая комиссия Сейма поддержала предложение Министерства благосостояния ввести базовые пенсии для латвийцев старше 85 лет уже с 1 января 2026 года. Окончательно вопрос о базовых пенсиях будет решаться в ходе составления бюджета на 2026-й...

цифры и факты

* Среди вышедших на заслуженный отдых в 2024 году 29% пенсионеров были заслужили пенсии в размере до 350 евро. А 20% - от 350 до 500 евро...

* 43% жителей Латвии не уверены в своем финансовом положении в пенсионном возрасте, частично уверены 29%, а очень уверены - 6%...

Вера СТЕПНОВА