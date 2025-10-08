Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чужой в доме? Вводится строгий порядок декларирования места жительства (1)

Редакция PRESS 8 октября, 2025 10:18

Выбор редакции 1 комментариев

LETA

Для людей, ранее предоставивших ложные сведения о себе, планируется предусмотреть более строгий порядок декларирования места жительства — это предусматривают подготовленные МВД и уже одобренные правительством поправки, сообщает министерство. Чтобы они вступили в силу, их еще должен утвердить Сейм, сообщает LSM+.

Поправки к Закону о декларировании места жительства связаны с общественной инициативой, поданной 14 февраля 2023 года на портале Manabalss.lv. Ее инициаторы просили изменить правила из-за случаев, когда по адресу чужой недвижимости регистрируют место жительства посторонние — без какого-либо законного основания. 

Чтобы сократить количество подобных случаев, предусмотрено, что при э-декларировании места жительства система автоматически проверит, не была ли у человека в течение последних трёх лет аннулирована декларация из-за предоставления ложных сведений. Если такой факт всплывёт, электронный сервис уведомит пользователя, что декларирование возможно только лично в учреждении, при предъявлении документов, подтверждающих законное основание для регистрации.

Установленный трёхлетний срок служит как превентивной, так и мотивационной мерой, направленной на поощрение добросовестного поведения при декларировании. Этот срок достаточен, чтобы человек осознал и оценил последствия своих предыдущих действий и впредь воздерживался от предоставления ложной информации, поясняет МВД.

Кроме того, поправки гласят, что Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) будет информировать владельца недвижимости о лицах, зарегистрировавших место жительства по адресу его собственности. Информация будет направляться на официальный э-адрес владельца (если он активирован) с указанием имени, фамилии зарегистрированного лица и адреса квартиры. Такой порядок позволит хозяевам жилья своевременно реагировать на самозванцев. 

Как сообщалось, ответственная комиссия Сейма, изучив общественную инициативу, направленную в парламент, в марте 2024 года поручила Министерству внутренних дел разработать поправки, которые должны помещать посторонним безосновательно, без разрешения владельца жилья декларировать свое проживание по чужим адресам.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Важно 20:30

Важно 1 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 1 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Важно 20:17

Важно 1 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Важно 20:03

Важно 1 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 1 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

Важно 19:41

Важно 1 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

