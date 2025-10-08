Поправки к Закону о декларировании места жительства связаны с общественной инициативой, поданной 14 февраля 2023 года на портале Manabalss.lv. Ее инициаторы просили изменить правила из-за случаев, когда по адресу чужой недвижимости регистрируют место жительства посторонние — без какого-либо законного основания.

Чтобы сократить количество подобных случаев, предусмотрено, что при э-декларировании места жительства система автоматически проверит, не была ли у человека в течение последних трёх лет аннулирована декларация из-за предоставления ложных сведений. Если такой факт всплывёт, электронный сервис уведомит пользователя, что декларирование возможно только лично в учреждении, при предъявлении документов, подтверждающих законное основание для регистрации.

Установленный трёхлетний срок служит как превентивной, так и мотивационной мерой, направленной на поощрение добросовестного поведения при декларировании. Этот срок достаточен, чтобы человек осознал и оценил последствия своих предыдущих действий и впредь воздерживался от предоставления ложной информации, поясняет МВД.

Кроме того, поправки гласят, что Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) будет информировать владельца недвижимости о лицах, зарегистрировавших место жительства по адресу его собственности. Информация будет направляться на официальный э-адрес владельца (если он активирован) с указанием имени, фамилии зарегистрированного лица и адреса квартиры. Такой порядок позволит хозяевам жилья своевременно реагировать на самозванцев.

Как сообщалось, ответственная комиссия Сейма, изучив общественную инициативу, направленную в парламент, в марте 2024 года поручила Министерству внутренних дел разработать поправки, которые должны помещать посторонним безосновательно, без разрешения владельца жилья декларировать свое проживание по чужим адресам.