«Ride Mobility» грозит подать в суд на мэра Риги: трагедия в Иманте

© LETA 7 октября, 2025 16:28

ЧП и криминал 0 комментариев

Компания средств микромобильности "Ride Mobility", возможно, подаст в суд на мэра Риги Виестурса Клейнбергса, поскольку считает, что он причинил ей существенный ущерб, пытаясь представить "Ride Mobility" главным виновником трагедии, произошедшей на прошлой неделе на железнодорожном переезде в Иманте. Об этом исполнительный директор "Ride Mobility" Эдгарс Якобсонс заявил в передаче "Spried ar Delfi".

Директор Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) Зайга Лиепиня отвергла упреки в том, что действия центра были предприняты под влиянием мэра Риги, и пообещала провести проверки и в других компаниях этой отрасли.

По словам Якобсонса, мэр попытался переложить ответственность за трагедию в Иманте на "Ride Mobility", возложив вину на компанию, вместо того чтобы отметить, что авария на железнодорожном переезде произошла при запрещающем сигнале, а затем ситуация еще больше усугубилась.

"Был целый ряд неправдивых заявлений, которые нанесли нашему предприятию значительный ущерб. Наши юристы сейчас анализируют, как действовать дальше. Думаю, что будут последствия", - сказал он.

На вопрос, означает ли это, что компания может подать в суд на мэра Риги, Якобсонс ответил, что это возможно.

Лиепиня со своей стороны подчеркнула, что действия Клейнбергса не имели решающего значения для решения ЦЗПП о приостановке работы "Ride Mobility".

"Это не имеет значения. Мы оцениваем риски, существующие в обществе. В данном случае произошел несчастный случай - мы провели оценку, начали проверку и поняли, что, если бы у детей не было возможности воспользоваться этим транспортным средством, возможно, трагедии удалось бы избежать", - пояснила она.

Лиепиня также сообщила, что ЦЗПП планирует провести оценку всех компаний средств микромобильности, и там, где будут выявлены несоответствия, предложит внести изменения или даже приостановит их деятельность, если риски окажутся высокими.

(Delfi.lv)

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

