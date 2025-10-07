«Ride Mobility» грозит подать в суд на мэра Риги: трагедия в Иманте

Директор Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) Зайга Лиепиня отвергла упреки в том, что действия центра были предприняты под влиянием мэра Риги, и пообещала провести проверки и в других компаниях этой отрасли.

По словам Якобсонса, мэр попытался переложить ответственность за трагедию в Иманте на "Ride Mobility", возложив вину на компанию, вместо того чтобы отметить, что авария на железнодорожном переезде произошла при запрещающем сигнале, а затем ситуация еще больше усугубилась.

"Был целый ряд неправдивых заявлений, которые нанесли нашему предприятию значительный ущерб. Наши юристы сейчас анализируют, как действовать дальше. Думаю, что будут последствия", - сказал он.

На вопрос, означает ли это, что компания может подать в суд на мэра Риги, Якобсонс ответил, что это возможно.

Лиепиня со своей стороны подчеркнула, что действия Клейнбергса не имели решающего значения для решения ЦЗПП о приостановке работы "Ride Mobility".

"Это не имеет значения. Мы оцениваем риски, существующие в обществе. В данном случае произошел несчастный случай - мы провели оценку, начали проверку и поняли, что, если бы у детей не было возможности воспользоваться этим транспортным средством, возможно, трагедии удалось бы избежать", - пояснила она.

Лиепиня также сообщила, что ЦЗПП планирует провести оценку всех компаний средств микромобильности, и там, где будут выявлены несоответствия, предложит внести изменения или даже приостановит их деятельность, если риски окажутся высокими.

(Delfi.lv)