НАТО ищет учёных для работы в Лаборатории искусственного интеллекта «Стратком»

© LETA 7 октября, 2025 10:47

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время в Латвии и за рубежом ведутся поиски учёных для Лаборатории искусственного интеллекта (ИИ) Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО («Stratcom»), сообщил руководитель центра Янис Сартс в интервью программе «900 секунд» на канале TV3.

Он признал, что рынок труда в этой сфере очень напряжённый. «Поэтому мы надеемся найти талантливых специалистов», — сказал Сартс. «Мы ищем молодых, талантливых, разбирающихся в искусственном интеллекте людей, готовых открывать новые горизонты», — добавил он.

Сартс признал, что ИИ фундаментально определил, каким будет информационное пространство в ближайшем будущем. «Кроме того, ИИ, вероятно, определит, кто победит, а кто нет в гибридной и когнитивной войне будущего», — заявил глава Страткома.

В свою очередь, новый центр будет создавать продукты и системы, которые могут помочь, такие как ИИ-агенты, синтетические информационные пространства на основе ИИ, цифровые двойники общества. Он также будет работать над защитой избирательных систем от вмешательства ИИ. Это лишь некоторые из направлений, отметил Сартс.

Глава «Страткома» оценил, что искусственный интеллект уже сейчас лучше человека умеет убеждать людей.

По его словам, люди видят, что значительная часть контента в социальных сетях уже создаётся ИИ. Существуют сайты, в основном блоги, где более половины контента создаётся ИИ. Поэтому можно ожидать, что создание контента будет всё больше переходить к ИИ, и, соответственно, сфера социальных сетей в ближайшем будущем изменится, предсказал Сартс.

Он также подчеркнул, что ИИ разрабатывают крупные игроки, а не новый центр Stratcom. Центр будет оценивать адаптацию базовых возможностей в области когнитивной войны. «Как защищаться. При необходимости, как атаковать. И как построить эти системы так, чтобы они были способны на обе эти функции», — сказал Сартс.

Как сообщалось, летом этого года правительство поддержало увеличение ежегодных взносов в бюджет Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО, в том числе для обеспечения создания новой Лаборатории искусственного интеллекта в Риге.

Работы по созданию Лаборатории искусственного интеллекта начнутся в 2025 году, а выход на полную мощность планируется к концу 2026 года.

Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций призван поддерживать и укреплять потенциал стратегических коммуникаций Североатлантического союза. Первоначально он был основан Латвией, Эстонией, Италией, Великобританией, Литвой, Польшей и Германией, а в последующие годы к нему присоединились Нидерланды, Финляндия, Швеция, Канада, Словакия, Дания, США, Венгрия, Франция и Испания. 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

