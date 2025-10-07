НАТО ищет учёных для работы в Лаборатории искусственного интеллекта «Стратком»

Он признал, что рынок труда в этой сфере очень напряжённый. «Поэтому мы надеемся найти талантливых специалистов», — сказал Сартс. «Мы ищем молодых, талантливых, разбирающихся в искусственном интеллекте людей, готовых открывать новые горизонты», — добавил он.

Сартс признал, что ИИ фундаментально определил, каким будет информационное пространство в ближайшем будущем. «Кроме того, ИИ, вероятно, определит, кто победит, а кто нет в гибридной и когнитивной войне будущего», — заявил глава Страткома.

В свою очередь, новый центр будет создавать продукты и системы, которые могут помочь, такие как ИИ-агенты, синтетические информационные пространства на основе ИИ, цифровые двойники общества. Он также будет работать над защитой избирательных систем от вмешательства ИИ. Это лишь некоторые из направлений, отметил Сартс.

Глава «Страткома» оценил, что искусственный интеллект уже сейчас лучше человека умеет убеждать людей.

По его словам, люди видят, что значительная часть контента в социальных сетях уже создаётся ИИ. Существуют сайты, в основном блоги, где более половины контента создаётся ИИ. Поэтому можно ожидать, что создание контента будет всё больше переходить к ИИ, и, соответственно, сфера социальных сетей в ближайшем будущем изменится, предсказал Сартс.

Он также подчеркнул, что ИИ разрабатывают крупные игроки, а не новый центр Stratcom. Центр будет оценивать адаптацию базовых возможностей в области когнитивной войны. «Как защищаться. При необходимости, как атаковать. И как построить эти системы так, чтобы они были способны на обе эти функции», — сказал Сартс.

Как сообщалось, летом этого года правительство поддержало увеличение ежегодных взносов в бюджет Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО, в том числе для обеспечения создания новой Лаборатории искусственного интеллекта в Риге.

Работы по созданию Лаборатории искусственного интеллекта начнутся в 2025 году, а выход на полную мощность планируется к концу 2026 года.

Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций призван поддерживать и укреплять потенциал стратегических коммуникаций Североатлантического союза. Первоначально он был основан Латвией, Эстонией, Италией, Великобританией, Литвой, Польшей и Германией, а в последующие годы к нему присоединились Нидерланды, Финляндия, Швеция, Канада, Словакия, Дания, США, Венгрия, Франция и Испания.