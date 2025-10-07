Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Половина молодых учителей может покинуть профессию в ближайшие пять лет: исследование

© LETA 7 октября, 2025 11:26

Новости Латвии 0 комментариев

Половина, или 53%, молодых учителей могут покинуть профессию в течение следующих пяти лет, свидетельствуют первые результаты международного исследования образовательной среды «Talis 2024».

Это самый высокий показатель среди стран ОЭСР. Латвия разделяет эту тенденцию с другими странами Балтии: в Литве на это указали 50% учителей в возрасте до 30 лет, а в Эстонии — 49%.

Исследование выявило ряд позитивных тенденций в латвийском педагогическом сообществе. Однако многие директора школ указали на нехватку учителей, поэтому усилия по удержанию молодых учителей в профессии будут продолжены.

Согласно исследованию, смена поколений в учительской профессии происходит не так быстро. В Латвии 62% учителей имеют педагогический стаж более 20 лет. Большинство педагогов находятся в предпенсионном возрасте или скоро выйдут на пенсию.

Напротив, доля новых учителей со стажем работы не более пяти лет составляет 13%. Наибольшая доля новых учителей наблюдается в крупных городских школах — 17%, а наименьшая — в сельских школах — 12%.

78% латвийских учителей, начавших работать в школе в течение пяти лет, предшествовавших опросу, приняли участие в формальных или неформальных программах введения в должность. Это на 35 процентных пунктов больше, чем в 2018 году.

83% новых учителей работают в школах, предлагающих программы наставничества. При этом только один из пяти, или 26%, новых учителей имеет наставника. Этот показатель увеличился на десять процентных пунктов с 2018 года.

В исследовании обобщены мнения учителей и директоров школ о развитии учительской профессии, условиях труда, методах преподавания, использовании технологий и социально-эмоциональном обучении, а также о благополучии учителей и планах на будущее.

Четвертый цикл исследования, TALIS 2024, проходил с 2021 по 2025 год, а основной этап сбора данных состоялся весной прошлого года. В рамках этого цикла основное внимание уделялось четырем образовательным вопросам: разнообразию и равенству, использованию технологий, социально-эмоциональному обучению и образованию в интересах устойчивого развития.

В исследовании также рассматривались три общие темы: обучение и развитие учителей, повседневная рабочая практика и профессиональное восприятие, а также школьная образовательная среда.

Всего в исследовании приняли участие учителя 7–9-х классов и директора школ из 54 стран мира. В Латвии в исследовании приняли участие 4088 учителей и 213 директоров из 215 школ.

Латвия участвует в исследовании с 2013 года.  

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

