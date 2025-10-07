Половина молодых учителей может покинуть профессию в ближайшие пять лет: исследование

Это самый высокий показатель среди стран ОЭСР. Латвия разделяет эту тенденцию с другими странами Балтии: в Литве на это указали 50% учителей в возрасте до 30 лет, а в Эстонии — 49%.

Исследование выявило ряд позитивных тенденций в латвийском педагогическом сообществе. Однако многие директора школ указали на нехватку учителей, поэтому усилия по удержанию молодых учителей в профессии будут продолжены.

Согласно исследованию, смена поколений в учительской профессии происходит не так быстро. В Латвии 62% учителей имеют педагогический стаж более 20 лет. Большинство педагогов находятся в предпенсионном возрасте или скоро выйдут на пенсию.

Напротив, доля новых учителей со стажем работы не более пяти лет составляет 13%. Наибольшая доля новых учителей наблюдается в крупных городских школах — 17%, а наименьшая — в сельских школах — 12%.

78% латвийских учителей, начавших работать в школе в течение пяти лет, предшествовавших опросу, приняли участие в формальных или неформальных программах введения в должность. Это на 35 процентных пунктов больше, чем в 2018 году.

83% новых учителей работают в школах, предлагающих программы наставничества. При этом только один из пяти, или 26%, новых учителей имеет наставника. Этот показатель увеличился на десять процентных пунктов с 2018 года.

В исследовании обобщены мнения учителей и директоров школ о развитии учительской профессии, условиях труда, методах преподавания, использовании технологий и социально-эмоциональном обучении, а также о благополучии учителей и планах на будущее.

Четвертый цикл исследования, TALIS 2024, проходил с 2021 по 2025 год, а основной этап сбора данных состоялся весной прошлого года. В рамках этого цикла основное внимание уделялось четырем образовательным вопросам: разнообразию и равенству, использованию технологий, социально-эмоциональному обучению и образованию в интересах устойчивого развития.

В исследовании также рассматривались три общие темы: обучение и развитие учителей, повседневная рабочая практика и профессиональное восприятие, а также школьная образовательная среда.

Всего в исследовании приняли участие учителя 7–9-х классов и директора школ из 54 стран мира. В Латвии в исследовании приняли участие 4088 учителей и 213 директоров из 215 школ.

Латвия участвует в исследовании с 2013 года.