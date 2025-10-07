В Латвии контрабандисты тоже использовали метеошары: полиция

Проверяя информацию, полученную от местного жителя, пограничники совместно с сотрудниками Государственной полиции обнаружили в Денской волости сверток, завернутый в полиэтиленовую пленку и привязанный к метеорологическому шару. При осмотре было установлено, что в нем находятся 28 760 сигарет "Queen Super Slims" с белорусскими акцизными марками.

Госполиция начала уголовный процесс.

В минувшую субботу Литва сообщила, что ее воздушное пространство нарушили 25 метеозондов из Беларуси, которые обычно используются контрабандистами. Шары были замечены в районе Вильнюсского аэропорта, поэтому его работа была временно приостановлена.