Давно пора? В Риге хотят обложить повышенным налогом «руины»

Он отметил, что иначе город не может справиться ни с заброшенным зданием на улице Марияс, ни с инвесторами, которые заморозили ряд объектов.

Клейнбергс сообщил, что обратился с такой инициативой в Министерство финансов.

Как сообщалось в феврале этого года, за последние десять лет самоуправлению не удалось существенно продвинуться с тем, чтобы добиться приведения в порядок заброшенного здания на улице Марияс, 6.

Дом на улице Марияс находится в заброшенном состоянии как минимум с 1999 года, когда были закрыты окна первого этажа, чтобы посторонние не могли проникнуть внутрь, подвергая свою жизнь опасности. В 2008 году в заброшенном здании произошел пожар, а в 2009 году обрушился карниз одного из окон.

В январе 2015 года дому на пересечении улиц Марияс и Элизабетес был присвоен статус здания, ухудшающего городскую среду, то есть заброшенного объекта. В апреле 2018 года городская дума постановила провести принудительные работы по приведению здания в порядок.