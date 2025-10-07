Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия покрыта кладбищами двух мировых войн, нельзя допустить третьей: Точс

Редакция PRESS 7 октября, 2025 15:03

LETA

"Меня меньше всего в высказываниях Меркель беспокоит поиск виноватых и обвинение стран Балтии и Польши в каком-то ошибочном отказе от переговоров. Больше всего меня беспокоит раскол НАТО и втягивание Латвии, Литвы, Эстонии и Польши в войну, - пишет в ФБ обозреватель Сандрис Точс. 

О поиске виновных. Вспомним, как до 24 февраля Байден и тогдашнее руководство Великобритании открыто заявили, что нога ни одного американского и британского солдата не ступит в Украину. Что для меня прозвучало как «иди, Путин, иди!».

Больше всего меня беспокоит возможный раскол НАТО, при котором в войне с Россией участвовала бы только часть стран, например, страны Балтии и Польша. А крупные ядерные державы могли остаться в стороне, не рискуя началом ядерной войны, а только поставляя оружие и морально поддерживая Украину.

Меня беспокоит втягивание Латвии в войну с Россией, что означало бы огромные потери и несчастья для нашего народа. Этого нужно бояться и это нужно предотвратить – втягивание Латвии в прямую войну с Россией. Не с точки зрения Меркель, которая излагает ситуацию такой, какая она была. Самый опасный для нас сценарий — это расширение войны с участием стран Балтии, Польши, возможно, Финляндии и Румынии, когда в войне «до последнего украинца» погибнут украинцы.

Латвия полна братских могил Первой и Второй мировых войн. Я не хочу, чтобы Латвия покрылась братскими могилами Третьей мировой войны. Это нужно пытаться предотвратить с помощью умной политики, а не продолжать то, о чем говорила Меркель — глупое завывание под аккомпанемент военного лобби".

Напомним, что Ангела Меркель, которая была канцлером Германией с 2005 по 2021 год, сделала в интервью венгерскому СМИ «Partizan» заявила, что винит Польшу и страны Балтии в разрыве дипломатических отношений между Россией и ЕС, что, по ее мнению, через несколько месяцев привело к полномасштабному вторжению России в Украину.

По словам Меркель, отказ Польши поддержать Минские соглашения, два важных международных соглашения между Россией и ЕС, побудил российского диктатора Владимира Путина в 2022 году вторгнуться в Украину, сообщает «tv3.lt».

Она сказала, что первое Минское соглашение «принесло мир» с 2015 по 2021 год и дало Украине время «набраться сил» и «стать другой страной». Однако в 2021 году Меркель «считала, что Путин больше не воспринимает Минские соглашения всерьез».

 
«Поэтому я хотела новый формат, в котором Европейский Союз мог бы напрямую общаться с Путиным. Некоторые не поддержали эту идею. В основном это были страны Балтии, но и Польша была против», — сказала Меркель газете «Партизан». Эти четыре страны опасались, что у ЕС не будет общей политики в отношении России.

«В любом случае, это не сработало. Затем я ушла с поста, и тогда началась агрессия Путина», — сказала она.

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

