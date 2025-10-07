О поиске виновных. Вспомним, как до 24 февраля Байден и тогдашнее руководство Великобритании открыто заявили, что нога ни одного американского и британского солдата не ступит в Украину. Что для меня прозвучало как «иди, Путин, иди!».

Больше всего меня беспокоит возможный раскол НАТО, при котором в войне с Россией участвовала бы только часть стран, например, страны Балтии и Польша. А крупные ядерные державы могли остаться в стороне, не рискуя началом ядерной войны, а только поставляя оружие и морально поддерживая Украину.

Меня беспокоит втягивание Латвии в войну с Россией, что означало бы огромные потери и несчастья для нашего народа. Этого нужно бояться и это нужно предотвратить – втягивание Латвии в прямую войну с Россией. Не с точки зрения Меркель, которая излагает ситуацию такой, какая она была. Самый опасный для нас сценарий — это расширение войны с участием стран Балтии, Польши, возможно, Финляндии и Румынии, когда в войне «до последнего украинца» погибнут украинцы.

Латвия полна братских могил Первой и Второй мировых войн. Я не хочу, чтобы Латвия покрылась братскими могилами Третьей мировой войны. Это нужно пытаться предотвратить с помощью умной политики, а не продолжать то, о чем говорила Меркель — глупое завывание под аккомпанемент военного лобби".

Напомним, что Ангела Меркель, которая была канцлером Германией с 2005 по 2021 год, сделала в интервью венгерскому СМИ «Partizan» заявила, что винит Польшу и страны Балтии в разрыве дипломатических отношений между Россией и ЕС, что, по ее мнению, через несколько месяцев привело к полномасштабному вторжению России в Украину.

По словам Меркель, отказ Польши поддержать Минские соглашения, два важных международных соглашения между Россией и ЕС, побудил российского диктатора Владимира Путина в 2022 году вторгнуться в Украину, сообщает «tv3.lt».

Она сказала, что первое Минское соглашение «принесло мир» с 2015 по 2021 год и дало Украине время «набраться сил» и «стать другой страной». Однако в 2021 году Меркель «считала, что Путин больше не воспринимает Минские соглашения всерьез».



«Поэтому я хотела новый формат, в котором Европейский Союз мог бы напрямую общаться с Путиным. Некоторые не поддержали эту идею. В основном это были страны Балтии, но и Польша была против», — сказала Меркель газете «Партизан». Эти четыре страны опасались, что у ЕС не будет общей политики в отношении России.

«В любом случае, это не сработало. Затем я ушла с поста, и тогда началась агрессия Путина», — сказала она.