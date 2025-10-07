Открывается выставка зарубежного образования в Риге!

11 октября в конференц-центре Radisson Blu Hotel Latvija (ул. Элизабетес, 55) состоится крупнейшее событие осени в сфере образования за рубежом — международная выставка “Days of International Education” (“Дни Международного Образования”), организованная компанией Baltic Council for International Education.

На одной площадке соберутся представители более чем 50 ведущих учебных заведений из Европы, Великобритании, США, Канады и других стран. Посетители смогут лично пообщаться с представителями университетов, колледжей, средних школ, бизнес-школ и языковых центров, узнать о возможностях обучения, поступления, финансирования и построения карьеры за рубежом.

Что ждёт посетителей выставки

Программы среднего, профессионального и высшего образования (Bachelor, Master, MBA, PhD)

Подготовительные и языковые курсы, а также летние академические лагеря

Курсы подготовки к экзаменам IELTS и Cambridge English

Информация о стипендиях, грантах и бесплатных программах обучения

Персональные консультации по выбору учебного заведения и специальности



Семинары и презентации

В течение дня посетителей ждёт насыщенная программа бесплатных семинаров и презентаций, посвящённых актуальным темам:

Учёба в Европе на английском языке

Как выбрать будущую профессию

Международные экзамены IELTS и Cambridge English

Подготовка творческого портфолио

Учёба и работа в Ирландии

Образование в Нидерландах

Зона карьерного консультирования

На выставке будет работать зона карьерного консультирования.

Здесь посетители мероприятия смогут пройти экспресс-диагностику своих талантов, определить профессиональные склонности и получить рекомендации по выбору подходящей профессии и направления обучения.

Международный успех

Проект выставки был основан в Латвии в 2005 году и с тех пор превратился в одно из самых известных специализированных образовательных мероприятий Европы.

Сегодня выставка с успехом проводится не только в Латвии, но и в Литве, Эстонии, Польше, Венгрии и Словакии, объединяя сотни учебных заведений и тысячи посетителей.

Когда и где в Латвии:

Рига — 11 октября 2025 года

Radisson Blu Hotel Latvija, ул. Элизабетес, 55

10:00 – 17:00

Вход свободный

Дополнительную информацию о выставке и её участниках, о семинарах и времени их проведения можно посмотреть на официальной странице организаторов выставки: www.balticcouncil.lv