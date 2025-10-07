Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Открывается выставка зарубежного образования в Риге!

Редакция PRESS 7 октября, 2025 13:11

Новости Латвии 0 комментариев

Самое масштабное мероприятие осени: более 50 университетов, колледжей и школ из Европы, США и Канады.                                                                                                                               

11 октября в конференц-центре Radisson Blu Hotel Latvija (ул. Элизабетес, 55) состоится крупнейшее событие осени в сфере образования за рубежом — международная выставка “Days of International Education” (“Дни Международного Образования”), организованная компанией Baltic Council for International Education.

На одной площадке соберутся представители более чем 50 ведущих учебных заведений из Европы, Великобритании, США, Канады и других стран. Посетители смогут лично пообщаться с представителями университетов, колледжей, средних школ, бизнес-школ и языковых центров, узнать о возможностях обучения, поступления, финансирования и построения карьеры за рубежом.                                                                                                                                                            

Что ждёт посетителей выставки

  • Программы среднего, профессионального и высшего образования (Bachelor, Master, MBA, PhD)
  • Подготовительные и языковые курсы, а также летние академические лагеря
  • Курсы подготовки к экзаменам IELTS и Cambridge English
  • Информация о стипендиях, грантах и бесплатных программах обучения
  • Персональные консультации по выбору учебного заведения и специальности

 
Семинары и презентации

В течение дня посетителей ждёт насыщенная программа бесплатных семинаров и презентаций, посвящённых актуальным темам:

  • Учёба в Европе на английском языке
  • Как выбрать будущую профессию
  • Международные экзамены IELTS и Cambridge English
  • Подготовка творческого портфолио
  • Учёба и работа в Ирландии
  • Образование в Нидерландах

 

Зона карьерного консультирования     

На выставке будет работать зона карьерного консультирования.
Здесь посетители мероприятия смогут пройти экспресс-диагностику своих талантов, определить профессиональные склонности и получить рекомендации по выбору подходящей профессии и направления обучения.             

                                                                                                                                   

Международный успех

Проект выставки был основан в Латвии в 2005 году и с тех пор превратился в одно из самых известных специализированных образовательных мероприятий Европы.
Сегодня выставка с успехом проводится не только в Латвии, но и в Литве, Эстонии, Польше, Венгрии и Словакии, объединяя сотни учебных заведений и тысячи посетителей.                                                                                       

Когда и где в Латвии:

Рига — 11 октября 2025 года
Radisson Blu Hotel Latvija, ул. Элизабетес, 55
10:00 – 17:00
Вход свободный                                                                                                                                                               

Дополнительную информацию о выставке и её участниках, о семинарах и времени их проведения можно посмотреть на официальной странице организаторов выставки: www.balticcouncil.lv

Комментарии (0)
Комментарии (0)
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

