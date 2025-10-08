Никто не проверяет этих бабушек: профессор Даниланс за полуфабрикаты?

Профессор Даниланс умеет пожарить картошку и сварить себе кофе, но с более сложными блюдами не возится. «У меня нет особых кулинарных талантов, я лучше схожу куда-нибудь поесть или куплю готовое — в супермаркетах можно найти вполне нормальную еду», — говорит он в интервью журналу Ieva.

«Модно критиковать готовую еду из супермаркетов, но — нет, всё не так уж плохо! — подчеркивает известный гастроэнтеролог. - Есть такая хорошая вещь, как конкуренция. Если бы в каком-то продукте обнаружили слишком много вредных веществ, конкуренты начали бы кричать об этом на весь мир, поэтому каждый вынужден быть очень осторожным. Многие говорят: «Я ем только те продукты, которые покупаю на рынке у бабушек, выращенные в чистых полях!» Но мой опыт показывает, что это скользкая тема.

Никто не проверяет, как бабушка в лесной глуши выращивает свои овощи, и никто не знает, сколько минеральных удобрений она туда сыплет.

Если разобраться, бывали случаи, когда у частных производителей находили больше всяких добавок, чем в продукции крупных производителей», — призывает задуматься профессор.