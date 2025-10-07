Останется каждый второй: половина молодых учителей готова уйти

Это самый высокий показатель среди стран ОЭСР. Такая тенденция характерна для всех стран Балтии – в Литве об этом сообщили 50% учителей младше 30 лет, в Эстонии – 49%.

Тем не менее исследование отмечает и несколько положительных тенденций в латвийском педагогическом сообществе. Однако значительная часть директоров школ указывает на нехватку педагогов, поэтому усилия по удержанию новых учителей в профессии будут продолжены.

Смена поколений в профессии учителя происходит медленно, показывают результаты исследования. В Латвии 62% учителей имеют стаж преподавания более 20 лет. Большинство педагогов находятся в предпенсионном возрасте или вскоре выйдут на пенсию.

В то же время молодых учителей – со стажем до пяти лет – всего 13%. Самая высокая доля молодых педагогов приходится на школы в крупных городах – 17%, самая низкая – в сельских школах (12%).

В исследовании собраны мнения учителей и директоров школ о развитии профессии учителя, условиях труда, практике преподавания, использовании технологий и социально-эмоциональном обучении, а также о благополучии педагогов и их планах на будущее.

Четвёртый цикл исследования "TALIS 2024" проходил с 2021 по 2025 год, основной этап сбора данных состоялся весной прошлого года. В этом цикле внимание было сосредоточено на четырёх аспектах образования – разнообразии и равенстве, использовании технологий, социально-эмоциональном обучении и образовании в сфере устойчивого развития. Также рассматривались три крупные темы – обучение и развитие учителей, повседневная профессиональная практика и профессиональное самовосприятие, а также образовательная среда школ.

В целом в исследовании приняли участие 54 страны мира. Были опрошены учителя 7–9-х классов и их школьные директоры. От Латвии в исследовании участвовали 4088 учителей из 215 школ и 213 директоров школ.