Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Останется каждый второй: половина молодых учителей готова уйти

© LETA 7 октября, 2025 18:24

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Половина, или 53% новых учителей в Латвии в ближайшие пять лет могут покинуть профессию, свидетельствуют первые результаты цикла международного исследования образовательной среды "Talis 2024", пишет ЛЕТА.

Это самый высокий показатель среди стран ОЭСР. Такая тенденция характерна для всех стран Балтии – в Литве об этом сообщили 50% учителей младше 30 лет, в Эстонии – 49%.

Тем не менее исследование отмечает и несколько положительных тенденций в латвийском педагогическом сообществе. Однако значительная часть директоров школ указывает на нехватку педагогов, поэтому усилия по удержанию новых учителей в профессии будут продолжены.

Смена поколений в профессии учителя происходит медленно, показывают результаты исследования. В Латвии 62% учителей имеют стаж преподавания более 20 лет. Большинство педагогов находятся в предпенсионном возрасте или вскоре выйдут на пенсию.

В то же время молодых учителей – со стажем до пяти лет – всего 13%. Самая высокая доля молодых педагогов приходится на школы в крупных городах – 17%, самая низкая – в сельских школах (12%).

В исследовании собраны мнения учителей и директоров школ о развитии профессии учителя, условиях труда, практике преподавания, использовании технологий и социально-эмоциональном обучении, а также о благополучии педагогов и их планах на будущее.

Четвёртый цикл исследования "TALIS 2024" проходил с 2021 по 2025 год, основной этап сбора данных состоялся весной прошлого года. В этом цикле внимание было сосредоточено на четырёх аспектах образования – разнообразии и равенстве, использовании технологий, социально-эмоциональном обучении и образовании в сфере устойчивого развития. Также рассматривались три крупные темы – обучение и развитие учителей, повседневная профессиональная практика и профессиональное самовосприятие, а также образовательная среда школ.

В целом в исследовании приняли участие 54 страны мира. Были опрошены учителя 7–9-х классов и их школьные директоры. От Латвии в исследовании участвовали 4088 учителей из 215 школ и 213 директоров школ.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:05 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 3 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 3 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 4 часа назад
Погода: ветер, ветер, ты — могуч…
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 7 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать