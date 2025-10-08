Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Если бюджет не примут, то правительство рухнет: Ринкевич

© LETA 8 октября, 2025 07:55

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Если Сейм не утвердит бюджет на следующий год, правительство автоматически уйдёт в отставку, заявил во вторник на пресс-конференции президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в тот же день встретился в Рижском замке с председателем Сейма Дайгой Миериней (ZZS).

Отвечая на вопрос, уверен ли он, что парламент сможет принять бюджет на 2026 год, президент отметил, что не хочет делать прогнозы или гадать. По словам Ринкевича, если Сейм не примет бюджет, правительство падает, и его место занимает новый кабинет министров со своим проектом бюджета.

Президент также подчеркнул, что не будет предсказывать исход голосования в парламенте, поскольку на эти вопросы могут ответить только депутаты коалиции и оппозиции.

В то же время он напомнил, что важно как можно скорее выполнить государственные обязательства по финансированию обороны, а также решать вопросы демографии и образования.

Председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) признала, что предвыборный период оказывает влияние, и все три партии коалиции делают публичные заявления о своих инициативах, вместо того чтобы обсуждать их совместно.

«На мой взгляд, эти вопросы нужно обсуждать коллегиально — за одним столом. Принятие бюджета покажет, насколько едины партнёры по коалиции», — подчеркнула Миериня.

Ранее сообщалось, что правительство представит проект государственного бюджета на следующий год в Сейме 15 октября, а на следующий день, 16 октября в 9:00, состоится внеочередное заседание парламента, на котором будут рассмотрены бюджет и сопутствующие законопроекты.

Первое чтение бюджета может пройти 5 ноября, а обсуждение во втором чтении планируется начать 3 декабря, продолжив работу 4 и 5 декабря.

