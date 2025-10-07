Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А тому ли я дала? Все платежи в латвийских банках будут проверяться

Редакция PRESS 7 октября, 2025 20:37

Бизнес 0 комментариев

С 9 октября, то есть уже в этот четверг, все латвийские банки перейдут на новый, более строгий порядок проверки платежей. Перед выполнением любого перевода система будет сверять данные получателя — его имя и реквизиты счета. Это не инициатива самих банков, а обязательное требование Европейского союза, которое начнет действовать по всей Европе. Цель — снизить риск ошибок и предотвратить мошенничество, когда злоумышленники подменяют счета, выдавая их за знакомые компании или людей, сообщает Банк Латвии. 

Под действие нововведения попадают все крупные банки Латвии — Swedbank, SEB, Citadele, Luminor и другие, а также европейские банки, совершающие мгновенные переводы в евро. Перед отправкой денег система автоматически проверит, совпадает ли IBAN получателя с указанным именем, должностью или идентификатором, например, номером плательщика НДС или кодом LEI для юридических лиц.

Для клиентов процесс останется простым и привычным. После ввода реквизитов и нажатия «Отправить» банк мгновенно направит запрос получателю, сверит данные и выдаст ответ — всё это займет не более пяти секунд.

После проверки появится уведомление с одним из трех результатов:

  • Полное совпадение — всё в порядке;
  • Несовпадение — данные не совпадают;
  • Частичное совпадение — есть небольшие расхождения, например, опечатка в имени.

Далее решение остается за клиентом: подтвердить перевод или отменить его. Банк не будет блокировать платеж даже при предупреждении, но всю ответственность за возможные последствия понесет отправитель.

Проверка будет проводиться для всех типов переводов — внутри одного банка, между разными банками, мгновенных операций, а также платежей, совершаемых в отделении или через банкомат. Причем каждый перевод будет проверяться заново, даже если клиент уже ранее переводил деньги тому же получателю.

В Банке Латвии поясняют: новая система поможет бороться с финансовыми аферами, когда мошенники используют поддельные счета под именами доверенных поставщиков или партнеров. Теперь подобные схемы можно будет распознавать еще до отправки денег.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

