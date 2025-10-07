А тому ли я дала? Все платежи в латвийских банках будут проверяться

Под действие нововведения попадают все крупные банки Латвии — Swedbank, SEB, Citadele, Luminor и другие, а также европейские банки, совершающие мгновенные переводы в евро. Перед отправкой денег система автоматически проверит, совпадает ли IBAN получателя с указанным именем, должностью или идентификатором, например, номером плательщика НДС или кодом LEI для юридических лиц.

Для клиентов процесс останется простым и привычным. После ввода реквизитов и нажатия «Отправить» банк мгновенно направит запрос получателю, сверит данные и выдаст ответ — всё это займет не более пяти секунд.

После проверки появится уведомление с одним из трех результатов:

Полное совпадение — всё в порядке;

Несовпадение — данные не совпадают;

Частичное совпадение — есть небольшие расхождения, например, опечатка в имени.

Далее решение остается за клиентом: подтвердить перевод или отменить его. Банк не будет блокировать платеж даже при предупреждении, но всю ответственность за возможные последствия понесет отправитель.

Проверка будет проводиться для всех типов переводов — внутри одного банка, между разными банками, мгновенных операций, а также платежей, совершаемых в отделении или через банкомат. Причем каждый перевод будет проверяться заново, даже если клиент уже ранее переводил деньги тому же получателю.

В Банке Латвии поясняют: новая система поможет бороться с финансовыми аферами, когда мошенники используют поддельные счета под именами доверенных поставщиков или партнеров. Теперь подобные схемы можно будет распознавать еще до отправки денег.