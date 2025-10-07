Праздничные дни в конце года: как не запутаться в календарной чехарде?

Ноябрь: меньше работы, больше отдыха

В ноябре 2025 года латвийцев ждут 19 рабочих дней и 151 рабочий час. Главный праздник месяца — День провозглашения Латвийской Республики (18 ноября), который выпадет на вторник и, как обычно, станет официальным выходным.

Чтобы продлить отдых, рабочие дни будут перенесены: 8 ноября (суббота) станет рабочим днём, а 17 ноября (понедельник) — выходным.

Таким образом, жители страны смогут насладиться четырьмя днями подряд отдыха — с 15 по 18 ноября.

Декабрь: праздничное настроение и длинные выходные

В декабре 2025 года также запланировано 19 рабочих дней и 150 рабочих часов, но из-за Рождества месяц обещает быть особенно лёгким для работников.

Ключевые даты:

23 декабря (вторник) — сокращённый день (на час короче);

24 декабря (среда) — Сочельник, выходной;

25 и 26 декабря (четверг и пятница) — официальные рождественские выходные;

30 декабря (вторник) — короткий день;

31 декабря (среда) — канун Нового года, нерабочий день.

Фактически последняя неделя декабря превратится почти в мини-отпуск — латвийцы смогут отдыхать с 24 по 28 декабря, а затем спокойно подготовиться к встрече Нового года.

Январь: начало года — с обновлённым ритмом

Первый месяц 2026 года включает 21 рабочий день и 168 часов.

1 января (четверг) — Новый год, выходной;

2 января (пятница) — день отдыха, перенесённый на 17 января (субботу), которая станет рабочей.

Таким образом, год начнётся с четырёхдневного новогоднего уикенда — с 1 по 4 января, что позволит начать 2026-й в хорошем настроении и без спешки.