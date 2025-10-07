Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Праздничные дни в конце года: как не запутаться в календарной чехарде?

Редакция PRESS 7 октября, 2025 18:51

Для настроения 0 комментариев

Осень вступила в свои права, а впереди у жителей Латвии — сезон праздников, сокращённых рабочих недель и дополнительных выходных. Конец года и начало следующего подарят возможность немного отдохнуть и восстановить силы.

Ноябрь: меньше работы, больше отдыха

В ноябре 2025 года латвийцев ждут 19 рабочих дней и 151 рабочий час. Главный праздник месяца — День провозглашения Латвийской Республики (18 ноября), который выпадет на вторник и, как обычно, станет официальным выходным.

Чтобы продлить отдых, рабочие дни будут перенесены: 8 ноября (суббота) станет рабочим днём, а 17 ноября (понедельник) — выходным.

Таким образом, жители страны смогут насладиться четырьмя днями подряд отдыха — с 15 по 18 ноября.

Декабрь: праздничное настроение и длинные выходные

В декабре 2025 года также запланировано 19 рабочих дней и 150 рабочих часов, но из-за Рождества месяц обещает быть особенно лёгким для работников.

Ключевые даты:

23 декабря (вторник) — сокращённый день (на час короче);
24 декабря (среда) — Сочельник, выходной;
25 и 26 декабря (четверг и пятница) — официальные рождественские выходные;
30 декабря (вторник) — короткий день;
31 декабря (среда) — канун Нового года, нерабочий день.

Фактически последняя неделя декабря превратится почти в мини-отпуск — латвийцы смогут отдыхать с 24 по 28 декабря, а затем спокойно подготовиться к встрече Нового года.

Январь: начало года — с обновлённым ритмом

Первый месяц 2026 года включает 21 рабочий день и 168 часов.

1 января (четверг) — Новый год, выходной;
2 января (пятница) — день отдыха, перенесённый на 17 января (субботу), которая станет рабочей.

Таким образом, год начнётся с четырёхдневного новогоднего уикенда — с 1 по 4 января, что позволит начать 2026-й в хорошем настроении и без спешки.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

