Солдат отправят валить лес? Минфин нашел неожиданный источник дохода

В договоре по управлению лесными землями будет предусмотрено, что приоритет отдаётся военным нуждам и требованиям.

Также в документе будет определён порядок сотрудничества сторон при планировании вырубок, объёмов и способов рубки, порядке расчистки и других связанных процессах.

Согласно ранее представленным Министерством финансов расчётам, изложенным в информационном отчёте «О приоритетных мерах, включаемых в проект закона о государственном бюджете на 2026, 2027 и 2028 годы», в лесах, принадлежащих Министерству обороны (то есть на военных полигонах), доступный объём древесины составляет 1,2 миллиона кубометров, а средняя стоимость древесины на корню — 57,89 евро за кубометр.

В результате хозяйственного использования и расширения военных полигонов ежегодно можно получать около 62 000 кубометров древесины. В отчёте Минфина подсчитано, что общая стоимость этого объёма древесины составляет примерно 3,5 миллиона евро, а поступления в государственный бюджет от такой деятельности составят около 2,7 миллиона евро в год.