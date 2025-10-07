Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«На грубом русском языке»: массовая драка латвийских хоккеистов и тренеров прямо на матче

© Lsm.lv 7 октября, 2025 17:46

Выбор редакции 0 комментариев

Матч Хоккейной лиги энтузиастов между Priedaine и Ķekava Clappers превратился в настоящий скандал. Игра завершилась массовой дракой с участием не только игроков, но и тренеров. В ход шли кулаки, клюшки и даже оскорбления по национальному признаку, рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на передачу «Сегодня вечером» на LSM+. 

Дракой, кровью, а также возможным конфликтом на национальный почве закончился в минувшую пятницу матч между командами Priedaine и Ķekavas Clappers в хоккейной лиге энтузиастов. Игру пришлось прервать на четвёртой минуте третьего периода. Кекавский клуб на тот момент вёл в счете 6-0 и играл в большинстве. В клубе говорят, что соперники из Приедайне весь матч проводили жестко. И под конец нервы не выдержали.

«Они не смотрели на шайбу. Они смотрели на то, как травмировать игрока, у которого шайба. И недаром (и это могут подтвердить все мои игроки, которые были на скамейке) я после второго периода в какой-то момент сказал своим игрокам: берегите своё здоровье! В какой-то момент наш капитан просто не выдержал, и я бы сказал, что заслуженно наказал одного из провокаторов за то, что он делал на протяжении всей игры», — излагает свою версию причины конфликта тренер клуба Ķekava Clappers Матис Рибкинскис.

В команде Priedaine драку комментируют так.

«Хоккей — эмоциональный вид спорта и драки там всегда присутствовали. Конечно же, после того, как я увидел, что моего коллегу по команде бьют, я, естественно, побежал его защищать. И когда он [игрок соперника] сбросил перчатки и добивать лежачего… Мне кажется, это тоже не по-спортивному. Тем более, бить в затылок и бросать перчатки — это уже переходит все границы», — говорит нападающий клуба Денис Бенке.

«Да, я согласен, что бить лежащего на льду человека, возможно, некорректно, и это плохой тон, — признает Матис Рибкинскис. — Но если рассматривать игру в целом, то это прямые последствия».

Впрочем, драками и нарушениями на льду — дело не закончилось. Подрались и тренеры. По словам игрока Priedaine, это произошло после того, как тренер кекавской команды Матисс Рибкинскис перешел на оскорбления по национальному признаку.

«Высказывания вроде Vācies prom no šejienes, krievu okupnts (убирайся отсюда, русский оккупант — LSM+)… Ну, как бы я русский, я русскоговорящий. Я не потерплю в свой адрес таких высказываний.
У меня мама украинка, она из Горловки.  Я являюсь гражданином Латвии, я плачу налоги в Латвии, да я русский — но я гражданин Латвии. И у нас в команде играет очень много латышскоговорящих, есть канадцы — мы интернациональная команда. И я не знаю, по каким принципам он определяет, кто русский оккупант, а кто не русский оккупант», — говорит Денис Бенке.

«Вся коммуникация с их стороны была — и я не побоюсь это сказать — на русском языке, на грубом русском языке. Когда я сидел на скамейке после игры, казалось, что я не в Латвии. Было такое чувство, что я приехал на игру в Российскую Федерацию — чего я бы никогда не сделал», — заявляет Матис Рибкинскис.

Журналист уточнил у Матиса Рибкинскиса, звучали ли из его уст слова — цитата — «уезжай отсюда русский оккупант»? Он ответил, что именно в таком исполнении — нет. Но не исключает, что мог использовать слово «оккупант». Говорит, эмоции были на пределе.

«У меня нет этнической ненависти ни к одной национальности. Но тут вопрос в том, кто напротив меня и каковы их действия. Если я вижу, что меня называют всякими словами и именно с их стороны эта этническая ненависть — что мы — латыши и еще и хорошо играем в хоккей...» — объясняет тренер Ķekava Clappers.

Что именно было сказано и как, мог услышать один из судей, которые находился рядом в этот момент. Однако, он отказался комментировать произошедшее, пока идет расследование инцидента. Выяснениям обстоятельств произошедшего занимается Хоккейная лига энтузиастов.

«Уже с 2022 года мы внесли в правила пункт о разжигании национальной розни. Уже были и наказания, мы однозначно это не поддерживаем. Но в любом случае — национальный вопрос не может быть ни причиной, ни оправданием такому поведению на поле. Если возникло недопонимание, то существуют соответствующие инстанции, позволяющие решить вопрос цивилизованным путем, без кулаков и крови», — говорит основатель Хоккейной лиги энтузиастов Янис Пуриньш.

Лига подчеркивает, что подобное поведение не соответствует принципам спортивной этики и честной игры. Уже сегодня вечером дисциплинарная комиссия примет решение о возможных санкциях или дисквалификации отдельных вовлеченных лиц.

ФОТО скриншот видео программы «Сегодня вечером»

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

