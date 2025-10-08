Глас народа? За пять дней собраны 10 000 подписей за Стамбульскую конвенцию

Автор инициативы — Мегия Яунслейне, которая выступает за то, чтобы Латвия сохранила участие в Стамбульской конвенции.

«Призываю Сейм отклонить любые предложения о выходе. Правительство и парламент должны гарантировать, что Латвия продолжит оставаться частью этого международного соглашения, направленного на предотвращение насилия и защиту пострадавших», — заявила Яунслейне.

По её мнению, сохранение участия в Стамбульской конвенции укрепит приверженность Латвии защите женщин, детей и других жертв насилия, повысит безопасность общества, обеспечит более справедливую среду для всех жителей, а также укрепит международное доверие к стране.

В свою очередь, выход из Стамбульской конвенции, по словам Яунслейне, ослабит решимость Латвии бороться с насилием в отношении женщин и членов семьи, а также снизит уровень защиты пострадавших.

Как ранее сообщалось, вопрос о Стамбульской конвенции в последние недели вызвал кризис в правящей коалиции, после того как Союз зелёных и крестьян (ZZS) присоединился к оппозиции, чтобы начать процесс выхода Латвии из конвенции.

Напомним, присоединение к Стамбульской конвенции ранее было одним из предварительных условий формирования правительства Силини, в которое вошли партии «Новое Единство», ZZS и «Прогрессивные».