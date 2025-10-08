Ратниекс подчеркнул, что сейчас в общении с иммигрантами латышский язык звучит крайне редко. «Конечно, сталкиваясь с этими иммигрантами, латышскую речь мы слышим очень редко — вернее, даже реже, чем редко», — отметил политик, добавив, что это вызывает тревогу за роль государственного языка в обществе.

По его словам, Литва в этом вопросе подала хороший пример, у которого Латвия могла бы поучиться. «Надо сказать, что Литва показала пример, которому мы как государство могли бы последовать — на мой взгляд, очень удачный. Чем строже будет регулирование, тем меньше будет возможностей для иммиграции в нашу страну», — пояснил Ратниекс.

Вице-мэр Риги отметил, что необходимо ограничивать не только нелегальную, но и легальную иммиграцию, поскольку эти явления тесно связаны между собой. «Мы должны бороться с иммиграцией в целом. Для нас важно не только ограничение нелегальной, но и легальной иммиграции, её искоренение, ведь мы как государство хотим продолжать существовать», — заявил он.

Ратниекс пояснил, что одной из проблем является то, что легально прибывшие в Латвию иностранцы часто не покидают страну по истечении срока разрешённого пребывания. «Легальная иммиграция сейчас тесно связана с нелегальной, потому что люди, которые сюда приезжают, не уезжают, когда должны», — отметил он.

Политик также подверг критике Управление по делам гражданства и миграции, которое, по его мнению, работает слишком мягко. «Кроме того, Управление по делам гражданства и миграции действует, что называется, в белых перчатках — постоянно продлевает сроки, и таким образом эти лица теоретически могут находиться в стране легально», — подчеркнул Ратниекс.