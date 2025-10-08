Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Всё на латышском! Ратниексу показали, как надо язык защищать

8 октября, 2025

LETA

В передаче TV24 «Ziņu TOP» вице-мэр Риги и член правления Национального объединения Эдвардс Ратниекс выразил обеспокоенность использованием латышского языка в контексте иммиграции и призвал Латвию последовать примеру Литвы, где введены строгие правила — все работники, обслуживающие клиентов, обязаны говорить исключительно на литовском языке.

Ратниекс подчеркнул, что сейчас в общении с иммигрантами латышский язык звучит крайне редко. «Конечно, сталкиваясь с этими иммигрантами, латышскую речь мы слышим очень редко — вернее, даже реже, чем редко», — отметил политик, добавив, что это вызывает тревогу за роль государственного языка в обществе.

По его словам, Литва в этом вопросе подала хороший пример, у которого Латвия могла бы поучиться. «Надо сказать, что Литва показала пример, которому мы как государство могли бы последовать — на мой взгляд, очень удачный. Чем строже будет регулирование, тем меньше будет возможностей для иммиграции в нашу страну», — пояснил Ратниекс.

Вице-мэр Риги отметил, что необходимо ограничивать не только нелегальную, но и легальную иммиграцию, поскольку эти явления тесно связаны между собой. «Мы должны бороться с иммиграцией в целом. Для нас важно не только ограничение нелегальной, но и легальной иммиграции, её искоренение, ведь мы как государство хотим продолжать существовать», — заявил он.

Ратниекс пояснил, что одной из проблем является то, что легально прибывшие в Латвию иностранцы часто не покидают страну по истечении срока разрешённого пребывания. «Легальная иммиграция сейчас тесно связана с нелегальной, потому что люди, которые сюда приезжают, не уезжают, когда должны», — отметил он.

Политик также подверг критике Управление по делам гражданства и миграции, которое, по его мнению, работает слишком мягко. «Кроме того, Управление по делам гражданства и миграции действует, что называется, в белых перчатках — постоянно продлевает сроки, и таким образом эти лица теоретически могут находиться в стране легально», — подчеркнул Ратниекс.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

