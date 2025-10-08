В Чиекуркалнсе пропал мальчик! Ушел и не вернулся: полиция просит помощи

#policijameklē bezvēsts pazudušo Dāvi Madelānu (2009.), kurš š. g. 5. oktobrī izgāja no dzīvesvietas Rīgā, Čiekurkalna 8. šķērslīnijā. 150 cm garš, ģērbies melnā apģērbā, gaišos apavos “Nike”, līdzi zaļa mugursoma. Ja zini viņa atrašanās vietu, zvani - 67086458 vai 112! pic.twitter.com/xK4QFSAu7Z— Valsts policija (@Valsts_policija) October 7, 2025
Молодой человек 5 октября ушёл из своего дома в Чиекуркалнсе, и до сих пор не вернулся. Приметы: рост около 150 см, худощавого телосложения. Был одет в чёрную куртку, чёрные джинсы, светлые кроссовки “Nike”, при себе был зелёный рюкзак.
Государственная полиция просит всех, кто видел Дависа или знает что-либо о его возможном местонахождении, сообщить по телефонам 67086458 или 112!