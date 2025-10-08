Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нет убежищ, способных выдержать попадание „Искандера": Лапиньш (1)

Редакция PRESS 8 октября, 2025 08:11

ЧП и криминал

Представители Рижской думы заявили, что примерно половина убежищ, отмеченных на территории столицы, не соответствует требованиям, установленным правительством, и не может быть полноценно использована в условиях кризиса. Хотя в Риге обозначено 83 убежища зелёными табличками, почти все помещения нуждаются в серьёзной модернизации, сообщает 360TV Ziņas.

Председатель Комитета по безопасности, порядку и борьбе с коррупцией Рижской думы Гиртс Лапиньш ("Национальное объединение") отметил четыре критических элемента, которых в большинстве обозначенных убежищ сейчас не хватает — вентиляция, две выходные двери (в убежищах вместимостью более 250 человек), вода и канализация.

«Эти системы присутствуют в крайне ограниченном количестве убежищ», — признал Лапиньш. Рижская дума пообещала устранить эти недостатки до конца года, выделив на это дополнительно 10 миллионов евро из муниципального бюджета.

Представители самоуправления также напомнили жителям, что убежища не являются стопроцентной гарантией безопасности, особенно в случае высокоинтенсивного конфликта.

«Мы не хотим вводить рижан в заблуждение…  Нет убежищ, способных выдержать прямое попадание „Искандера“,» — пояснил Лапиньш, ссылаясь на опыт Украины, где ракеты крупного калибра пробивают даже многоэтажные здания. Он отмечает, что главная цель таких помещений — защита людей от ударов дронов, осколков и ударной волны, если ракета падает рядом, а не прицельно в здание.

Депутаты напомнили, что безопасность в кризисных условиях — это и личная ответственность граждан. Жителям следует заранее ознакомиться с расположением ближайших убежищ и сообщать самоуправлению о местах, где можно было бы оборудовать дополнительные помещения для укрытия.

Обновлено: 21:00 21.10.2025
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале (1)

20:52

Важно 1 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду (1)

20:47

Новости Латвии 1 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео) (1)

20:37

Важно 1 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

20:30

Важно 1 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

20:26

Выбор редакции 1 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

20:17

Важно 1 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

20:11

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

