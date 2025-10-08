Председатель Комитета по безопасности, порядку и борьбе с коррупцией Рижской думы Гиртс Лапиньш ("Национальное объединение") отметил четыре критических элемента, которых в большинстве обозначенных убежищ сейчас не хватает — вентиляция, две выходные двери (в убежищах вместимостью более 250 человек), вода и канализация.

«Эти системы присутствуют в крайне ограниченном количестве убежищ», — признал Лапиньш. Рижская дума пообещала устранить эти недостатки до конца года, выделив на это дополнительно 10 миллионов евро из муниципального бюджета.

Представители самоуправления также напомнили жителям, что убежища не являются стопроцентной гарантией безопасности, особенно в случае высокоинтенсивного конфликта.

«Мы не хотим вводить рижан в заблуждение… Нет убежищ, способных выдержать прямое попадание „Искандера“,» — пояснил Лапиньш, ссылаясь на опыт Украины, где ракеты крупного калибра пробивают даже многоэтажные здания. Он отмечает, что главная цель таких помещений — защита людей от ударов дронов, осколков и ударной волны, если ракета падает рядом, а не прицельно в здание.

Депутаты напомнили, что безопасность в кризисных условиях — это и личная ответственность граждан. Жителям следует заранее ознакомиться с расположением ближайших убежищ и сообщать самоуправлению о местах, где можно было бы оборудовать дополнительные помещения для укрытия.