Мэр города Хердекке в Германии найдена с ножевыми ранениями

© Deutsche Welle 7 октября, 2025 18:36

Мир 0 комментариев

Избранная в конце сентября пост бургомистра города Хердекке Ирис Штальцер была найдена у себя дома с ножевыми ранениями, опасными для жизни.

Ирис Штальцер (Iris Stalzer) - члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ), недавно избранную на пост мэра города Хердекке, - во вторник, 7 октября, нашли в ее доме с ножевыми ранениями, опасными для жизни. Об этом сообщают агентство dpa и общественно-правовая телерадиокомпания WDR со ссылкой на источники в службах безопасности. По данным WDR, полиция города Хаген, занимающаяся расследованием нападения, ведет координированные розыски в определенном радиусе.

О личности нападавшего к моменту публикации информации не было. Однако новостная передача Tagesschau написала на своем сайте, что вскоре после полудня 7 октября полиция задержала некоего подростка. Его вывели в наручниках из дома Ирис Штальцер, говорится в сообщении.

Как следует из публикации, нападение, вероятно, произошло рядом с домом избранного бургомистра. Судя по всему, получив несколько ножевых ранений, Штальцер все же смогла зайти в дом. По информации таблоида Bild, в доме Штальцер находились ее 15-летний приемный сын и 17-летняя приемная дочь, которые и вызвали службы спасения. Именно приемный сын политика и был тем подростком, которого увела полиция, говорится в материале. "Утверждается, что юноша сообщил полиции, что на его мать напали на улице несколько мужчин", - пишет Bild.

Ирис Штальцер - адвокат. До коммунальных выборов она являлась членом городского совета в Хердекке. Ее вступление в должность бургомистра было запланировано на 4 ноября.

Полиция Хагена: Делом занимается комиссия по расследованию убийств

Как сообщили DW в пресс-службе полиции города Хаген, операция у дома Ирис Штальцер была проведена в 12.40. "Избранного бургомистра города Хердекке доставили в больницу на вертолете с опасными для жизни ножевыми ранениями. Сейчас она находится в реанимации. Расследованием нападения занимается комиссия по расследованию убийств полиции города Хагена", - указал собеседник редакции.

Предоставить какую-либо информацию о личности вероятного нападавшего, а также прокомментировать сообщения СМИ о задержании подростка у дома Штальцер в связи с нападением пресс-секретарь полиции отказался.

Город Хердекке с населением в 22 500 человек расположен в германской федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. 57-летняя Штальцер одержала победу на выборах бургомистра этого города, второй тур которых состоялся в конце сентября.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

