Мэр города Хердекке в Германии найдена с ножевыми ранениями

Ирис Штальцер (Iris Stalzer) - члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ), недавно избранную на пост мэра города Хердекке, - во вторник, 7 октября, нашли в ее доме с ножевыми ранениями, опасными для жизни. Об этом сообщают агентство dpa и общественно-правовая телерадиокомпания WDR со ссылкой на источники в службах безопасности. По данным WDR, полиция города Хаген, занимающаяся расследованием нападения, ведет координированные розыски в определенном радиусе.

О личности нападавшего к моменту публикации информации не было. Однако новостная передача Tagesschau написала на своем сайте, что вскоре после полудня 7 октября полиция задержала некоего подростка. Его вывели в наручниках из дома Ирис Штальцер, говорится в сообщении.

Как следует из публикации, нападение, вероятно, произошло рядом с домом избранного бургомистра. Судя по всему, получив несколько ножевых ранений, Штальцер все же смогла зайти в дом. По информации таблоида Bild, в доме Штальцер находились ее 15-летний приемный сын и 17-летняя приемная дочь, которые и вызвали службы спасения. Именно приемный сын политика и был тем подростком, которого увела полиция, говорится в материале. "Утверждается, что юноша сообщил полиции, что на его мать напали на улице несколько мужчин", - пишет Bild.

Ирис Штальцер - адвокат. До коммунальных выборов она являлась членом городского совета в Хердекке. Ее вступление в должность бургомистра было запланировано на 4 ноября.

Полиция Хагена: Делом занимается комиссия по расследованию убийств

Как сообщили DW в пресс-службе полиции города Хаген, операция у дома Ирис Штальцер была проведена в 12.40. "Избранного бургомистра города Хердекке доставили в больницу на вертолете с опасными для жизни ножевыми ранениями. Сейчас она находится в реанимации. Расследованием нападения занимается комиссия по расследованию убийств полиции города Хагена", - указал собеседник редакции.

Предоставить какую-либо информацию о личности вероятного нападавшего, а также прокомментировать сообщения СМИ о задержании подростка у дома Штальцер в связи с нападением пресс-секретарь полиции отказался.

Город Хердекке с населением в 22 500 человек расположен в германской федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. 57-летняя Штальцер одержала победу на выборах бургомистра этого города, второй тур которых состоялся в конце сентября.