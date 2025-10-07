Не правильно вы ресурсы распределяете: МВФ дает советы Латвии

По оценке аналитиков фонда, в Латвии снизилась эффективность распределения ресурсов, а влияние, обусловленное чистым выходом предприятий на рынок, ограничено.

Как напоминает МВФ, в экономике Латвии последние 20 лет были проблемы с конкурентоспособностью и рост производительности рабочей силы замедляется.

Влияние прихода предприятий на рост производительности отрицательное, тогда как влияние выхода предприятий положительное. В докладе подчеркивается важность государственной политики по поддержке выхода на рынок качественных предприятий, содействию эффективному выходу с рынка и повышению эффективности распределения ресурсов с целью стимулирования роста производительности в Латвии.

По оценке МВФ, для восстановления конкурентоспособности латвийской экономики и сохранения фискального пространства ключевое значение имеет улучшение показателей роста производительности.

Как отмечают эксперты, эффективность распределения ресурсов и динамизм компаний имеют решающее значение для роста производительности. Например, при выходе с рынка менее производительных предприятий капитал и рабочая сила перераспределяются в пользу более эффективных компаний, что способствует общему росту производительности. Сократив неправильное распределение ресурсов и выровняв распределение капитала и рабочей силы между предприятиями, можно значительно повысить производительность.

МВФ рекомендует Латвии устранять ограничения, с которыми сталкиваются новые предприятия, тем самым способствуя росту производительности. Несмотря на активный выход новых компаний на латвийский рынок, эксперты советуют привлекать предприятия более высокого качества.

МВФ рекомендует улучшить распределение как капитала, так и рабочей силы, что вместе с повышением динамизма предприятий может способствовать росту производительности.

Выводы основаны на данных на 31 июля этого года.