Ни одного пациента, а потрачено 366 тысяч евро: Госконтроль в больницах (1)

8 октября, 2025 08:50

LETA

Госконтроль сегодня отчитался в Сейме об итогах ревизии сети больниц в Латвии. По оценке ревизоров, при текущем объеме финансирования в отрасли обеспечить одинаковые услуги равного качества в больницах по всей стране невозможно. Необходимо пересмотреть их перечень, иначе государство переплачивает за услуги, которые на самом деле не всегда доступны в больницах, хотя там и значатся, отмечено в докладе Госконтроля. Минздрав, в свою очередь, собирается преобразовать пятиуровневую сеть больниц в трехуровневую, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Госконтроль проверял все больницы с первого до пятого уровня, подчеркнула член совета Майя Аболиня. Проверялись как приемные отделения, так и отделения обсервации. На сеть больниц идет 40% бюджета здравоохранения — 700 млн евро в год, из которых 100 млн отведено на приемные отделения. Аболиня подчеркнула, что в ходе ревизии стало ясно: больше половины от 300 тысяч пациентов, которых госпитализируют ежегодно, оказываются в больницах пятого уровня. В то же время, например, существует приемное отделение в Вайвари, где за год не был госпитализирован ни один пациент, но на него выделяется 366,5 тыс. евро в год.

«Если говорить о выводах Госконтроля — наше мнение таково, что получать по всей Латвии услуги одинакового качества при существующей системе уровней больниц, и корзин услуг, невозможно. Услуги отличаются: в больницах одного уровня разные корзины услуг. Они отличаются по персоналу, объему проводимых манипуляций, числу кроватей на врача, числу пациентов на врача. Это значит, что у врачей в разных больницах одного уровня — разная интенсивность труда, и финансово мы это не учитываем», — сказала Аболиня.

Представители Госконтроля подчеркивают: реорганизация сети больниц не была самоцелью ревизии. Но важно, чтобы у жителей не было иллюзий насчет того, что какие-то услуги есть там, где их на самом деле нет. Минздрав признаёт, что сеть больниц нужно пересмотреть. Сейчас предлагается план, в котором вместо пяти уровней в сети будет стационары трех уровней, рассказала директор департамента здравоохранения министерства Санита Янка:

«Мы работаем с существующей сетью больниц, чтобы разработать концепцию трех уровней. С критериями для основного профиля больниц, а также для сетей сотрудничества. (..) Мы пока не называли ни одну конкретную больницу, где что будет. Мы проанализировали данные вместе с больницами, и, наверное, у каждой больницы — свои аргументы. (..) В принципе, отрасль вовлечена в процесс, и в первую очередь мы работаем над критериями основного профиля для родильных отделений».

Сети сотрудничества предполагают, что ведущими в сети больниц станут клинические университетские больницы, они и будут оказывать большую часть услуг. Выводы ревизии и ответные планы министерства самую большую тревогу вызвали именно в региональных больницах, на которые приходится наименьшее число пациентов. Маргер Зейтманис, председатель правления Объединения больниц Балви и Гулбене, считает, что таким образом жители регионов потеряют доступ к медуслугам. Он подчеркнул, что деньги нужны на оборудование, лекарства и ремонты.

«Бюджет Балви, согласно смете — 2,3 млн. евро. Мы можем дискутировать о том, что если за эту сумму круглые сутки очно доступны 5 специалистов, доступна диагностика, неотложная медпомощь — для региона, где живет 50 тысяч человек, одна такая больница, приемное отделение — это много или мало?»

Зейтманис подчеркнул, что если у врачей-специалистов в регионах не будет рабочих мест, то они, возможно, переедут в Ригу или за границу. Что в конечном счете негативно скажется на популяции региона. Он назвал этот процесс «уничтожением».

В свою очередь, в Минздраве и Госконтроле подчеркивают, что уничтожить услуги, которые и так существуют только на бумаге, нельзя. Дискуссии о сети больниц будут продолжаться, в том числе в ходе переговоров о бюджете здравоохранения.

Комментарии (1)
Комментарии (1)
21.10.2025
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

