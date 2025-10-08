Госконтроль проверял все больницы с первого до пятого уровня, подчеркнула член совета Майя Аболиня. Проверялись как приемные отделения, так и отделения обсервации. На сеть больниц идет 40% бюджета здравоохранения — 700 млн евро в год, из которых 100 млн отведено на приемные отделения. Аболиня подчеркнула, что в ходе ревизии стало ясно: больше половины от 300 тысяч пациентов, которых госпитализируют ежегодно, оказываются в больницах пятого уровня. В то же время, например, существует приемное отделение в Вайвари, где за год не был госпитализирован ни один пациент, но на него выделяется 366,5 тыс. евро в год.

«Если говорить о выводах Госконтроля — наше мнение таково, что получать по всей Латвии услуги одинакового качества при существующей системе уровней больниц, и корзин услуг, невозможно. Услуги отличаются: в больницах одного уровня разные корзины услуг. Они отличаются по персоналу, объему проводимых манипуляций, числу кроватей на врача, числу пациентов на врача. Это значит, что у врачей в разных больницах одного уровня — разная интенсивность труда, и финансово мы это не учитываем», — сказала Аболиня.

Представители Госконтроля подчеркивают: реорганизация сети больниц не была самоцелью ревизии. Но важно, чтобы у жителей не было иллюзий насчет того, что какие-то услуги есть там, где их на самом деле нет. Минздрав признаёт, что сеть больниц нужно пересмотреть. Сейчас предлагается план, в котором вместо пяти уровней в сети будет стационары трех уровней, рассказала директор департамента здравоохранения министерства Санита Янка:

«Мы работаем с существующей сетью больниц, чтобы разработать концепцию трех уровней. С критериями для основного профиля больниц, а также для сетей сотрудничества. (..) Мы пока не называли ни одну конкретную больницу, где что будет. Мы проанализировали данные вместе с больницами, и, наверное, у каждой больницы — свои аргументы. (..) В принципе, отрасль вовлечена в процесс, и в первую очередь мы работаем над критериями основного профиля для родильных отделений».

Сети сотрудничества предполагают, что ведущими в сети больниц станут клинические университетские больницы, они и будут оказывать большую часть услуг. Выводы ревизии и ответные планы министерства самую большую тревогу вызвали именно в региональных больницах, на которые приходится наименьшее число пациентов. Маргер Зейтманис, председатель правления Объединения больниц Балви и Гулбене, считает, что таким образом жители регионов потеряют доступ к медуслугам. Он подчеркнул, что деньги нужны на оборудование, лекарства и ремонты.

«Бюджет Балви, согласно смете — 2,3 млн. евро. Мы можем дискутировать о том, что если за эту сумму круглые сутки очно доступны 5 специалистов, доступна диагностика, неотложная медпомощь — для региона, где живет 50 тысяч человек, одна такая больница, приемное отделение — это много или мало?»

Зейтманис подчеркнул, что если у врачей-специалистов в регионах не будет рабочих мест, то они, возможно, переедут в Ригу или за границу. Что в конечном счете негативно скажется на популяции региона. Он назвал этот процесс «уничтожением».

В свою очередь, в Минздраве и Госконтроле подчеркивают, что уничтожить услуги, которые и так существуют только на бумаге, нельзя. Дискуссии о сети больниц будут продолжаться, в том числе в ходе переговоров о бюджете здравоохранения.