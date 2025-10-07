Бюджет не будет рассматриваться по ночам: глава Сейма

Она добавила, что правительство 15 октября внесет в парламент государственный бюджет на следующий год, а 16 октября, в 9.00 Сейм начнет внеочередное заседание по рассмотрению бюджета и сопутствующих законопроектов

Всего планируется рассмотреть 55 сопроводительных законопроектов, но их количество еще может измениться. Первое чтение бюджета запланировано на 5 ноября, дебаты во втором чтении начнутся 3 декабря, а последующие чтения - 4 и 5 декабря.

В Сейме также находится ряд законопроектов, предложенных президентом, в том числе о процедуре избрания омбудсмена. Депутаты достигли компромисса, который предусматривает, что в будущем кандидатуру омбудсмена смогут выдвигать десять депутатов и президент.

Председатель Сейма также надеется, что на этой неделе парламент сможет собрать кворум для рассмотрения двух ранее отложенных законопроектов - о предотвращении загрязнения и об экономической устойчивости.