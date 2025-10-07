Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Общество страдает из-за политического театра вокруг Стамбульской конвенции: Силиня

7 октября, 2025 14:52

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Из-за политического театра вокруг Стамбульской конвенции в реальности страдают не политики или коалиция, а общество, люди, столкнувшиеся в своих семьях с насилием, заявила в социальной сети "Х" премьер-министр Эвика Силиня.

Она отметила, что те, кто был достаточно смелым, чтобы обратиться за помощью, сейчас переживают то, как их опыт используется в политических боях. "Это жестоко", - считает премьер.

Силиня призывает коллег, партнеров по коалиции и общество не быть равнодушными - ни к насилию, ни по отношению к тем, кто осмелился об этом говорить. В частности, напоминает она, конвенция существенно улучшила межведомственное сотрудничество по предотвращению насилия и оказанию помощи пострадавшим.

В видеообращении, добавленном в пост, Силиня отметила, что зачастую насилие происходит тогда, когда окружающие равнодушны.

"Мне бы очень не хотелось, чтобы в этом политическом театре страдали те семьи, женщины и дети, которые доверились государству, доверились политикам, давшим обещание, что они будут защищать эти семьи", - подчеркивает премьер-министр.

Она отметила, что насилие в семье - очень серьезная вещь, которая не способствует здоровым отношениям ни на работе, ни в других местах, и поэтому она хотела бы сделать все, что в ее силах, чтобы те семьи и люди, которые доверились государству, получили достойную поддержку.

Премьер не сможет сделать этого одна. "Мне нужны другие сторонники, мне нужны министры, мне нужны единомышленники в обществе, которые не молчат тогда, когда другого бьют", - говорит Силиня.

Как сообщалось, в конце сентября, после голосования СЗК в Сейме за денонсацию Стамбульской конвенции, в правительственной коалиции наметилась выраженная нестабильность. Партнеры по коалиции намерены продолжить работу над принятием "бюджета безопасности" на следующий год, однако веру в способность правительства Силини работать в долгосрочной перспективе сохраняют уже немногие политики.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или так называемая Стамбульская конвенция, в Латвии вступила в силу 1 мая прошлого года. Это международный договор, который обязывает страны-участницы разрабатывать согласованную политику для более эффективной защиты женщин от всех форм насилия, а также женщин и мужчин - от домашнего насилия. В частности, государства-участники должны обеспечивать пострадавшим всестороннюю помощь и защиту, создавать кризисные центры, круглосуточные телефоны доверия, специализированные центры поддержки жертв сексуального насилия, а также защищать и оказывать помощь детям, ставшим свидетелями насилия.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать