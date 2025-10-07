Общество страдает из-за политического театра вокруг Стамбульской конвенции: Силиня

Она отметила, что те, кто был достаточно смелым, чтобы обратиться за помощью, сейчас переживают то, как их опыт используется в политических боях. "Это жестоко", - считает премьер.

Силиня призывает коллег, партнеров по коалиции и общество не быть равнодушными - ни к насилию, ни по отношению к тем, кто осмелился об этом говорить. В частности, напоминает она, конвенция существенно улучшила межведомственное сотрудничество по предотвращению насилия и оказанию помощи пострадавшим.

В видеообращении, добавленном в пост, Силиня отметила, что зачастую насилие происходит тогда, когда окружающие равнодушны.

"Мне бы очень не хотелось, чтобы в этом политическом театре страдали те семьи, женщины и дети, которые доверились государству, доверились политикам, давшим обещание, что они будут защищать эти семьи", - подчеркивает премьер-министр.

Она отметила, что насилие в семье - очень серьезная вещь, которая не способствует здоровым отношениям ни на работе, ни в других местах, и поэтому она хотела бы сделать все, что в ее силах, чтобы те семьи и люди, которые доверились государству, получили достойную поддержку.

Премьер не сможет сделать этого одна. "Мне нужны другие сторонники, мне нужны министры, мне нужны единомышленники в обществе, которые не молчат тогда, когда другого бьют", - говорит Силиня.

Как сообщалось, в конце сентября, после голосования СЗК в Сейме за денонсацию Стамбульской конвенции, в правительственной коалиции наметилась выраженная нестабильность. Партнеры по коалиции намерены продолжить работу над принятием "бюджета безопасности" на следующий год, однако веру в способность правительства Силини работать в долгосрочной перспективе сохраняют уже немногие политики.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или так называемая Стамбульская конвенция, в Латвии вступила в силу 1 мая прошлого года. Это международный договор, который обязывает страны-участницы разрабатывать согласованную политику для более эффективной защиты женщин от всех форм насилия, а также женщин и мужчин - от домашнего насилия. В частности, государства-участники должны обеспечивать пострадавшим всестороннюю помощь и защиту, создавать кризисные центры, круглосуточные телефоны доверия, специализированные центры поддержки жертв сексуального насилия, а также защищать и оказывать помощь детям, ставшим свидетелями насилия.