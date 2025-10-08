Телекоммуникационная компания Telia Lietuva уже сообщает, что передача данных и отправка SMS-сообщений клиентам Telia из Литвы и других стран группы через сети российских операторов в настоящее время не работают. По данным компании, голосовые вызовы остаются в силе.

По сведениям СРС, подобное ограничение распространяется и на операторов из других европейских стран, заключивших роуминговые соглашения с российскими операторами, в том числе и с Латвией.

«Утверждается, что решение принято в целях обеспечения безопасности России и её граждан, поэтому иностранные операторы, предоставляющие услуги роуминга литовским операторам, обязаны строго соблюдать это ограничение. Игнорирование этого ограничения для иностранных операторов может повлечь за собой правовые последствия, включая уголовную ответственность», — сказала руководитель Группы регулирования электронных коммуникаций СРС Рита Люокайтите в комментарии, переданном агентству BNS.

По её словам, по поводу перебоев с роумингом в России в службу пока никто не обращался.

Менеджер по корпоративным коммуникациям телекоммуникационной компании Bite Lietuva Яуниус Шпакаускас сообщил агентству BNS, что в настоящее время в России находятся 2 тыс. клиентов Bite.

«Россияне отключили мобильный интернет и SMS всем гостям, прибывающим в Россию. Звонки в этой безнадёжной стране по-прежнему работают. По версии коллег из Bite Lietuva, таким образом россияне пытаются защититься от атак беспилотников», — сказал Шпакаускас.

Telia Lietuva сообщает, что в настоящее время в России находятся около 700 её корпоративных и частных клиентов.

«Мы сожалеем о решении России и внимательно следим за ситуацией», — заявила Telia.