Без связи: приезжим из Латвии заблокированы интернет и СМС в России (1)

© LETA 8 октября, 2025 10:12

В России принято решение о временной приостановке возможности использования интернет-услуг, а также отправки и получения SMS-сообщений для клиентов латвийских и других европейских операторов, находящихся в роуминге в России, сообщила LETA со ссылкой на решение Службы регулирования связи РФ(СРС).

Телекоммуникационная компания Telia Lietuva уже сообщает, что передача данных и отправка SMS-сообщений клиентам Telia из Литвы и других стран группы через сети российских операторов в настоящее время не работают. По данным компании, голосовые вызовы остаются в силе.

По сведениям СРС, подобное ограничение распространяется и на операторов из других европейских стран, заключивших роуминговые соглашения с российскими операторами, в том числе и с Латвией.

«Утверждается, что решение принято в целях обеспечения безопасности России и её граждан, поэтому иностранные операторы, предоставляющие услуги роуминга литовским операторам, обязаны строго соблюдать это ограничение. Игнорирование этого ограничения для иностранных операторов может повлечь за собой правовые последствия, включая уголовную ответственность», — сказала  руководитель Группы регулирования электронных коммуникаций СРС Рита Люокайтите в комментарии, переданном агентству BNS.

По её словам, по поводу перебоев с роумингом в России в службу пока никто не обращался. 

Менеджер по корпоративным коммуникациям телекоммуникационной компании Bite Lietuva Яуниус Шпакаускас сообщил агентству BNS, что в настоящее время в России находятся 2 тыс. клиентов Bite.

«Россияне отключили мобильный интернет и SMS всем гостям, прибывающим в Россию. Звонки в этой безнадёжной стране по-прежнему работают. По версии коллег из Bite Lietuva, таким образом россияне пытаются защититься от атак беспилотников», — сказал Шпакаускас.

Telia Lietuva сообщает, что в настоящее время в России находятся около 700 её корпоративных и частных клиентов.

«Мы сожалеем о решении России и внимательно следим за ситуацией», — заявила Telia.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

