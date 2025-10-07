Минздрав хвастается результатами: посмотрите, как снизилась смертность

Он подчеркнул, что в области онкологии преждевременная смертность от злокачественных опухолей снизилась на 11% по сравнению с 2018 годом, а финансирование этой сферы составило 234,4 млн евро. Показатели детского здоровья также улучшились - с 2019 года младенческая смертность снизилась на 23,5%. Финансирование мер в этой сфере составило 183,6 млн евро.

В области психиатрии смертность от самоубийств снизилась на 5,3%, и этой сфере было выделено 72,9 млн евро. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в течение 30 дней после госпитализации снизилась на 9,6% среди пациентов с инфарктом и на 13,6% среди пациентов с инсультом. Финансирование этой сферы составило 157,4 млн евро.

В области компенсируемых лекарств прямые платежи пациентов уменьшились на 40,4%, а финансирование на эти цели составило 285,6 млн евро. Общий бюджет Министерства здравоохранения на 2024 год составляет около 1,94 млрд евро, при этом дополнительно выделено 275 млн евро.

Минздрав также обозначил ряд проблем в этой сфере - нехватку работников в практиках семейных врачей, задержки с реализации ИКТ-проектов, таких как система электронного здравоохранения и закупка дефибрилляторов. Также сохраняется высокий уровень предотвратимой смертности, и Латвия по этому показателю занимает второе место в Европейском союзе (ЕС).

Расходы на здравоохранение на душу населения в Латвии в 2024 году составили 944,67 евро по сравнению с 1211,33 евро в Литве и 1684,50 евро в Эстонии. Показатели общественного здоровья свидетельствуют о высоком потреблении алкоголя - 11,7 литра на душу населения, доля курящих составляет 29,3% и продолжает расти, избыточный вес имеют 19,5% школьников и только 18,1% подростков ежедневно занимаются спортом.

Приоритетами этого года для Минздрава являются реализация плана в сфере онкологии, разработка плана по охране здоровья матери и ребенка, плана по сердечно-сосудистым заболеваниям, плана по снижению избыточного веса и ожирения, объединение психиатрических больниц, внедрение электронных направлений и разработка стратегии развития больничной сети.