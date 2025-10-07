Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Минздрав хвастается результатами: посмотрите, как снизилась смертность

Редакция PRESS 7 октября, 2025 14:09

Новости Латвии

LETA

В прошлом году в сфере здравоохранения было достигнуто несколько важных результатов, в том числе значительные улучшения в онкологии и детском здравоохранении. В то же время сохраняется высокая предотвратимая смертность, заявил на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения Борис Книгин.

Он подчеркнул, что в области онкологии преждевременная смертность от злокачественных опухолей снизилась на 11% по сравнению с 2018 годом, а финансирование этой сферы составило 234,4 млн евро. Показатели детского здоровья также улучшились - с 2019 года младенческая смертность снизилась на 23,5%. Финансирование мер в этой сфере составило 183,6 млн евро.

В области психиатрии смертность от самоубийств снизилась на 5,3%, и этой сфере было выделено 72,9 млн евро. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в течение 30 дней после госпитализации снизилась на 9,6% среди пациентов с инфарктом и на 13,6% среди пациентов с инсультом. Финансирование этой сферы составило 157,4 млн евро.

В области компенсируемых лекарств прямые платежи пациентов уменьшились на 40,4%, а финансирование на эти цели составило 285,6 млн евро. Общий бюджет Министерства здравоохранения на 2024 год составляет около 1,94 млрд евро, при этом дополнительно выделено 275 млн евро.

Минздрав также обозначил ряд проблем в этой сфере - нехватку работников в практиках семейных врачей, задержки с реализации ИКТ-проектов, таких как система электронного здравоохранения и закупка дефибрилляторов. Также сохраняется высокий уровень предотвратимой смертности, и Латвия по этому показателю занимает второе место в Европейском союзе (ЕС).

Расходы на здравоохранение на душу населения в Латвии в 2024 году составили 944,67 евро по сравнению с 1211,33 евро в Литве и 1684,50 евро в Эстонии. Показатели общественного здоровья свидетельствуют о высоком потреблении алкоголя - 11,7 литра на душу населения, доля курящих составляет 29,3% и продолжает расти, избыточный вес имеют 19,5% школьников и только 18,1% подростков ежедневно занимаются спортом.

Приоритетами этого года для Минздрава являются реализация плана в сфере онкологии, разработка плана по охране здоровья матери и ребенка, плана по сердечно-сосудистым заболеваниям, плана по снижению избыточного веса и ожирения, объединение психиатрических больниц, внедрение электронных направлений и разработка стратегии развития больничной сети.

Комментарии (0)
Обновлено: 20:55 21.10.2025
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

