Когда в августе 2014 года я лично попросил Ангелу Меркель (такая возможность представилась во время оперного фестиваля в Зальцбурге, за совместным обедом) высказаться о размещении батальона НАТО в странах Балтии (только что российские танки вошли в Донбасс), ее ответ был: «Нельзя, потому что это лишний раз нервирует Путина» и в таком духе.

Через год она открыла границы ЕС и дала зеленый свет «странной смерти» Европы.

Символ светлых сил, «мамочка» в историческом контексте в конце концов окажется там же, где и Адольф".