Вступление Украины в ЕС: Орбан обвинил Зеленского в шантаже

"Венгрия не имеет морального обязательства поддерживать вступление Украины в ЕС. Ни одна страна никогда не прокладывала себе путь в Евросоюз путем шантажа, и на этот раз этого не произойдет", - написал Орбан в соцсети Х в понедельник, 6 октября.

Глава венгерского правительства напомнил, что решение о вступлении в ЕС принимается странами сообщества единогласно. "Венгерский народ принял решение. На референдуме он подавляющим большинством проголосовал против членства Украины в ЕС", - написал Орбан, обвинив Зеленского в "медиакампании против Венгрии".

Сам Зеленский 6 октября назвал Орбана "человеком, которому кажется, что у него есть влияние". "Премьер-министр Венгрии, к сожалению, сейчас просто тормозит этот процесс, который необратим. Украина все равно будет в ЕС", - сказал президент Украины.

"Украина будет в Евросоюзе: с Орбаном или без. Потому что это выбор народа Украины. Я уверен, что в Венгрии есть люди, которые поддерживают Украину", - добавил Зеленский.

Брюссель: Голосование в Венгрии необязательно к исполнению

В конце июня Орбан сообщил, что граждане его страны высказались на референдуме против поддержки украинского членства в ЕС. "2 миллиона 168 тысяч наших соотечественников проголосовали за то, что мы не можем идти на риски, связанные со вступлением Украины в ЕС. Это 95% всех действительных голосов", - заявил он. Тем самым, по его словам, Венгрия не поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

Венгерская оппозиция ставит под сомнение результаты голосования, указывая на слишком низкий процент проголосовавших. По данным Орбана, в референдуме участвовали около 2,3 млн человек, то есть менее трети из почти 8 млн избирателей. Лидер оппозиционной партии TISZA Петер Мадьяр считает, что показатель был еще более низким - около 600 тысяч человек. Он указал на недостаток прозрачности голосования, которое проходило на протяжении нескольких недель, в том числе онлайн.

В ЕС назвали представленные Орбаном итоги референдума необязательными к исполнению. У Венгрии нет объективных причин затягивать процесс евроинтеграции Украины, заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. По его словам, результаты голосования в Венгрии никак не повлияли на позицию Еврокомиссии, позиция которой "очень ясна". Он подчеркнул, что Украина выполнила все требования по демократическим реформам", в частности, предоставила гарантии соблюдения прав меньшинств, сняв тем самым все сомнения стран ЕС, граничащих с ней.

Решение предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз было принято на саммите ЕС в июне 2022 года. Власти Венгрии неоднократно заявляли, что выступают против принятия в Евросоюз Украины, а также блокировали принятие санкций в отношении РФ и выступают против европейской помощи обороняющейся стране.

В частности, Орбан заявил, что венгры не хотят быть в одном союзе с украинцами, чтобы "не разделить их судьбу" - быть рядом с Россией. В ЕС обвиняют Венгрию в шантаже из-за помощи Украине.