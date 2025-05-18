Целых три продукта подешевели: экономист Ингуна Гулбе объясняет, что происходит с ценами

"Это не совсем так, нельзя сказать, что у этих учреждений нет объяснения, они приводят аргументы, например, такой довод, что цены выросли во всем мире, а не только у нас в Латвии", - поясняет Гулбе в программе Dienas personība.

Рост цен на кофе, какао, шоколад и оливковое масло - это мировая тенденция, которая дошла и до нас. Эти продукты стали дороже во всем мире.

Однако не для всех продуктов рост цен можно объяснить, сославшись на общемировые тенденции. Причем есть немало продуктов, цена на которые упала: например, сахар стал значительно дешевле, подсолнечное масло и мука теперь тоже стоят меньше.

"Цены на ресурсы - это совершенно точно один из переменных факторов: например, цена на нефть снизилась, и это могло бы отразиться на ценах продуктов, но стала дороже упаковка, увеличились зарплаты работников.

У нас некому собирать ягоды, некому у конвейера стоять, поэтому надо увеличивать зарплаты, чтобы удержать людей.

Теперь на цены продуктов влияют и экологические факторы. Мы сами решили, что будем соблюдать требования по парниковым газам, что увеличивает производственные расходы. Все это перекладывается на потребителя.

Мы в Латвии не можем повлиять на внешние факторы, на логистику, затормозить рост цен, чтобы цены снизились и у нас. Это общемировые тенденции. Например, мясо подорожало из-за того, что в США бушует птичий грипп, а в Европе - ящур.

Любой расход, который где-то увеличивается, в конце концов суммируется в том продукте, что попадает на полку магазина. И, по моему мнению, конкуренция среди наших магазинов все же недостаточная. Там еще есть место для оптимизации," - поясняет Гулбе.