Подростки убили мужчину с «исключительной» жестокостью и выложили запись в Телеграм

«Совершённое преступление выделяется исключительной жестокостью», — сообщил руководитель отдела по расследованию преступлений против личности Северного префектура Хиско Варес.

Жертва была объявлена в розыск 19 октября. Через несколько дней полиция получила информацию, что мужчина мог быть убит, и начала параллельное расследование.

Подозреваемыми оказались подростки 14, 15 и 17 лет. По словам Вареса, следователи просмотрели записи камер, опросили свидетелей и смогли выйти на троих юношей. Все они ранее не привлекались к ответственности.

«Мы располагаем видео- и фотоматериалами, подтверждающими факт преступления. Сейчас выясняем, знали ли подростки свою жертву и каков был мотив», — добавил представитель полиции.

По данным Департамента полиции и погранохраны, подростки сняли убийство на видео и выложили запись в закрытую группу Telegram, где было меньше десяти человек. Оттуда ролик распространился дальше и вскоре оказался в распоряжении полиции.

Старший прокурор Северного округа Арика Лепп заявила, что прокуратура ходатайствует о взятии подозреваемых под стражу на два месяца.

Расследование ведётся по статье об убийстве. Его проводит Северный префектура полиции, процессуальное руководство осуществляет Северная окружная прокуратура.