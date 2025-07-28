Три волости Латвии вводят карантинную зону для сдерживания АЧС

В радусе 10 км от фермы в Иецавской, Цодской, Давиньской и Межотненской волостях, на территории города Иецава и в Салгалской волости Елгавского края установлена надзорная зона.

В карантинной и надзорной зонах действуют ограничения на транспортировку свиней, гигиенические требования к хозяйствам, транспортным средствам и людям, а также ограничения на распространение продуктов из свинины.

В период карантина владельцам свиней в защитной зоне запрещено перемещать животных по государственным, муниципальным и частным дорогам из хозяйств в защитной зоне в течение как минимум 15 дней. По истечении этого срока владельцы свиней в защитной зоне должны будут соблюдать требования, установленные для надзорной зоны.

В этом году в Латвии было зарегистрировано три вспышки АЧС среди домашних свиней.