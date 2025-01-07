Три отдельных билета и две пересадки? Как ехать на новом поезде Вильнюс-Рига-Таллин

Например, билеты на участок Рига-Валга можно будет купить у любого оператора, а билеты на все участки линии Вильнюс-Рига-Таллина - у одного перевозчика.

"Наиболее вероятным форматом будет три отдельных билета, так как это связано с налоговым законодательством каждой страны", - добавил Нешпорс.

Нешпорс добавил, что был выбор: отложить открытие этого маршрута на три месяца или начать его сейчас. "Было принято решение начать сейчас, поэтому мы понимаем, что пассажирам не очень удобно делать пересадку и покупать билеты, но процесс будет упрощен", - сказал Нешпорс.

В настоящее время пассажирам поезда Вильнюс-Рига-Таллин приходится дважды пересаживаться - в Риге и в Валге, но Латвия планирует арендовать поезд у "LTG Link", чтобы поезд из Вильнюса в Ригу мог продолжать дорогу до Валги и обратно. Это избавит пассажиров от необходимости пересаживаться на другой поезд в Риге.

Эту идею планируется реализовать к середине февраля.

Время в пути из Вильнюса в Таллин занимает около десяти часов.