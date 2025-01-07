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Три отдельных билета и две пересадки? Как ехать на новом поезде Вильнюс-Рига-Таллин

© LETA 7 января, 2025 14:10

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В настоящее время пассажирам поездов Вильнюс-Рига-Таллин приходится покупать билеты у каждого из балтийских перевозчиков - "Pasažieru vilciens" (PV) на участке Рига-Валга, "Elron" на участке Валга-Таллин и "LTG Link"" на участке Вильнюс-Рига, но в середине февраля планируется ввести возможность покупать все билеты в электронном виде у любого из трех перевозчиков, сообщил председатель правления PV Райтис Нешпорс.

Например, билеты на участок Рига-Валга можно будет купить у любого оператора, а билеты на все участки линии Вильнюс-Рига-Таллина - у одного перевозчика.

"Наиболее вероятным форматом будет три отдельных билета, так как это связано с налоговым законодательством каждой страны", - добавил Нешпорс.

Нешпорс добавил, что был выбор: отложить открытие этого маршрута на три месяца или начать его сейчас. "Было принято решение начать сейчас, поэтому мы понимаем, что пассажирам не очень удобно делать пересадку и покупать билеты, но процесс будет упрощен", - сказал Нешпорс.

В настоящее время пассажирам поезда Вильнюс-Рига-Таллин приходится дважды пересаживаться - в Риге и в Валге, но Латвия планирует арендовать поезд у "LTG Link", чтобы поезд из Вильнюса в Ригу мог продолжать дорогу до Валги и обратно. Это избавит пассажиров от необходимости пересаживаться на другой поезд в Риге.

Эту идею планируется реализовать к середине февраля.

Время в пути из Вильнюса в Таллин занимает около десяти часов.

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