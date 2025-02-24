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«Три года непобедимости Украины» — в Риге откроется светозвуковая инсталляция и фотовыставка

© LETA 24 февраля, 2025 08:45

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня на Ратушной площади в Риге откроется светозвуковая инсталляция "Любовь и война", а на площади Свободы - выставка "Три года стойкости и непобедимости Украины", приуроченная к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, сообщили агентству ЛЕТА в столичном самоуправлении.

Инсталляция на Ратушной площади будет открыта до 26 февраля с 18:00 до 22:00. В ее основе - личные истории шести украинцев о том, как война повлияла на их жизнь и жизнь их близких. Инсталляция состоит из более чем 120 рисунков и анимаций, а ее авторами являются датские художники Якоб Фелинг и Оле Самсе.

С 24 февраля по 16 марта на площади Свободы будет открыта фотовыставка "Три года стойкости и непобедимости Украины". Фотовыставка, созданная украинскими фотографами Константином и Владой Либеровыми, раскрывает суровую реальность жестокой войны России против Украины.

До полномасштабного вторжения России в Украину супруги Либеровы были одними из самых известных свадебных фотографов Украины, проводили мастер-классы и курсы.

С началом войны они перешли к документированию ужасов войны. Их фотографии рассказывают о храбрости украинских солдат, разрушении Бахмута, уничтожении Каховской ГЭС и прощании с павшими героями.

Выставка организована в сотрудничестве с посольством Украины в Латвии.

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Новости Латвии 13:29

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Важно 12:48

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Мир 12:30

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К 2050 году число латвийских студентов может сократиться на четверть, прогнозирует Министерство образования и науки. В то же время количество иностранных студентов за последнее десятилетие удвоилось. Быстрый рост их числа - попытка местных вузов бороться с последствиями демографических проблем Латвии. Но выпускается из вузов гораздо меньше иностранных студентов, чем поступает. Процент отсева высок, и никто не знает, что происходит с ними после отчисления, сообщает передача "Ничего личного" телеканала TV3.

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В понедельник страны региона Скандинавии и Балтии (NB8) объявили о решении в течение 2025 года оснастить и обучить в Украине подразделение размером с бригаду ВСУ.

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