«Гренландия выбирает Данию»: заявление её премьера накануне визита Рубио

Трамп утверждает, что США необходимо «владеть» Гренландией для защиты от России и Китая. В Белом доме считают допустимой возможность покупки острова, но не исключают и аннексию с применением силы.

Дания является союзником США по НАТО, и премьер-министр Метте Фредериксен предупредила, что использование Вашингтоном военной силы означало бы конец трансатлантического оборонного альянса.

На пресс-конференции в датской столице Копенгагене премьер-министр Дании Метте Фредериксен не стала смягчать формулировки, осудив «абсолютно недопустимое давление со стороны ближайшего союзника».

Она предупредила, что «многое указывает на то, что самое трудное еще впереди».

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что страна «столкнулась с геополитическим кризисом», но позиция острова ясна: «Если нам придётся выбирать между Соединенными Штатами и Данией здесь и сейчас, мы выбираем Данию».

«Одно должно быть ясно всем. Гренландия не хочет принадлежать Соединенным Штатам. Гренландия не хочет управляться Соединёнными Штатами. Гренландия не хочет быть частью Соединённых Штатов».

Пресс-конференция в Копенгагене состоялась за день до запланированного визита министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена и его гренландской коллеги Вивиан Моцфельдт в США, где они должны встретиться с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.