Три дня дождя: не группа, а печальный прогноз

До субботы небо будет частично затянуто облаками, ветер в основном будет слабым, поэтому в ночные и утренние часы во многих местах ожидается туман. Местами пройдут кратковременные дожди, а после обеда осадки ожидаются на большей части территории страны, в некоторых районах — сильные. Отдельные грозовые облака могут принести град, сильные порывы ветра и кратковременные паводки, однако общее количество осадков в ближайшие дни прогнозируется меньше, чем в среду.

Температура воздуха ночью понизится до +13... +19 градусов, максимальная температура составит +21...+26 градусов.

Согласно нынешним прогнозам, в воскресенье в Латвии будет меньше осадков, они возможны преимущественно на востоке страны, но температура воздуха заметно не изменится.

На следующей неделе не прогнозируется резких изменений погоды, зноя не ожидается, временами возможны дожди.