Три дня до школы: готова ли Рига к 1 сентября?

Как сообщил журналистам и. о. директора департамента образования, культуры и спорта Иварс Баламовскис, в отдельных школах после смены поставщиков питания ведутся последние работы по установке кухонного оборудования, но к следующей неделе все будет готово к оказанию услуг.

Кирсис сообщил, что в новом учебном году в Риге будут работать 95 школ, в которых будут обучаться 66 500 школьников. Также в столице работают 148 муниципальных и 182 частных детских садов.

Как и в других регионах Латвии, в Риге не заполнены все вакансии педагогов в школах. По словам вице-мэра, в целом не хватает около 100 педагогов, что составляет менее 2% общего числа учителей. В целом в рижских школах работают около 7000 педагогов.

По данным департамента образования, наибольшая нехватка наблюдается среди учителей латышского языка, математики и иностранных языков. Каждая школа решает проблему нехватки педагогов самостоятельно, в том числе привлекая учителей на пенсии.

В то же время столичное самоуправление работает над улучшением пакета поддержки для учителей - введена поддержка для аренды жилья, льготы на проезд в общественном транспорте и др.

Вице-мэр отметил, что на государственном уровне продолжатся переговоры о выравнивания зарплат учителей. В настоящее время учителя в Риге получают примерно на 15% меньше, чем в столичном регионе. В денежном выражении это составляет 200-250 евро, поэтому учителя часто выбирают работу в регионах вокруг столицы.

Кирсис также сообщил, что закончено комплектование 10-х классов в средних школах. По его мнению, ажиотаж вокруг этого процесса был чрезмерным, так как в настоящее время в Риге еще есть школы со свободными местами в 10-х классах.

Вице-мэр Эдвардс Ратниекс со своей стороны сообщил, что в отдельных учебных заведениях еще продолжаются ремонтные работы. Без учета благоустройства территорий и других наружных работ ремонт внутри помещений продолжается в 12 школах и девяти детских садах, однако работы спланированы так, чтобы не мешать учебному процессу.