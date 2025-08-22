Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Треть детей в Латвии не получает карманных денег

© LETA 22 августа, 2025 16:43

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix/REUTERS/Khalil Ashawi

Каждый третий ребёнок в Латвии не получает от родителей карманных денег. Согласно опросу банка Citadele, проведённому вместе с исследовательской компанией Norstat, 32% латвийских родителей признались, что вовсе не выделяют своим детям дополнительных средств.

Те семьи, где детям всё же дают деньги на личные расходы, чаще всего ограничиваются суммами от пяти до девяти евро в неделю, об этом сообщили 13% опрошенных. Несколько реже родители выделяют от десяти до девятнадцати евро в неделю (9%). Около 5% семей дают детям 20–29 евро, а суммы свыше 40 евро остаются редкостью — так ответили лишь 4% респондентов.

Ситуация в соседних странах Балтии схожая. В Эстонии 33% родителей заявили, что их дети не получают карманных денег. В Литве таких семей 28%. При этом в Эстонии чаще всего детям дают 5–9 евро в неделю (14%), а в Литве более распространён диапазон 10–19 евро (15%).

Отдельная группа родителей признала, что вообще не следит за тем, сколько денег получает ребёнок. В Латвии так ответили 9% опрошенных, в Литве — 6%, в Эстонии — 7%.

Опрос был проведён в августе 2025 года, в нём приняли участие более тысячи жителей Балтии, у которых есть дети.

Комментарии (0)
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

