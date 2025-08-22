Треть детей в Латвии не получает карманных денег

Те семьи, где детям всё же дают деньги на личные расходы, чаще всего ограничиваются суммами от пяти до девяти евро в неделю, об этом сообщили 13% опрошенных. Несколько реже родители выделяют от десяти до девятнадцати евро в неделю (9%). Около 5% семей дают детям 20–29 евро, а суммы свыше 40 евро остаются редкостью — так ответили лишь 4% респондентов.

Ситуация в соседних странах Балтии схожая. В Эстонии 33% родителей заявили, что их дети не получают карманных денег. В Литве таких семей 28%. При этом в Эстонии чаще всего детям дают 5–9 евро в неделю (14%), а в Литве более распространён диапазон 10–19 евро (15%).

Отдельная группа родителей признала, что вообще не следит за тем, сколько денег получает ребёнок. В Латвии так ответили 9% опрошенных, в Литве — 6%, в Эстонии — 7%.

Опрос был проведён в августе 2025 года, в нём приняли участие более тысячи жителей Балтии, у которых есть дети.