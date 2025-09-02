Требуют QR-коды, а система лежит: рижских школьников не могли накормить из-за сбоев на сайте

Сначала система сообщала, что создала электронную очередь и чтобы дождаться возможности оплатить обеды, нужно подождать... 4 часа.

"На заглушке было написано, что войти на сайт можно будет через 4 часа, а по факт он срабатывал быстрее", - рассказывает отец десятиклассника.

Наутро выяснилось, что детям для получения оплаченного обеда в столовой необходим QR-код. Его можно скачать на сайте.

"Воспользоваться можно было бы прежним кодом, если вы его сохранили. А скачать код утром уже не представлялось возможным", - объясняет родитель.

"Я до сих пор зайти не могу, дети сегодня без обеда, потому что нету qr кода", - рассказала мама другого ребенка на Facebook.

"Вчера тоже хотели оплатить- так и не пробились...", - жалуются родители.

В службе поддержки говорят, что происходящее случилось из-за слишком большой одновременной нагрузки на сайт. Фирма и школы, в свою очередь, выслали родителям письма за несколько дней до начала учебного года с просьбой своевременно озаботится оплатой школьных обедов.

Но кто же открывает э-класс раньше 1 сентября? И почему такую нагрузку на сайт нельзя было предусмотреть заранее?

Ранее сообщалось, при проведении закупки на организацию питания в школах, семь компаний-победителей определил жребий. К жеребьевке пришлось прибегнуть потому, что ряд компаний подали аналогичные предложения. Компании, проигравшие конкурс — SIA "Fristar", SIA "Baltic Restaurants Latvia" и SIA "Žaks-2" — подали жалобы в Бюро по надзору за закупками, которое их отклонило и разрешило Рижской думе заключить договоры по закупке. Затем проигравшие компании обратились в суд.