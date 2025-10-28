Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Транзит российского зерна через Латвию заметно сократился

© LETA 28 октября, 2025 10:55

Новости Латвии 0 комментариев

Транзит российских зерновых через Латвию за девять месяцев этого года сократился в 4,3 раза по сравнению с девятью месяцами 2024 года, сообщили в Службе государственных доходов (СГД).

За девять месяцев 2025 года из России через Латвию транзитом прошло 323 103 тонны зерновых продуктов, что в 4,3 раза меньше, чем за девять месяцев 2024 года, когда через Латвию транзитом прошло 1,391 млн тонн зерновых.

Из транзитных зерновых продуктов за первые девять месяцев 2025 года 318 039 тонн составляли пшеница и смесь пшеницы и ржи, 3657 тонн - рапс или семена рапса, 764 тонны - гречиха, просо и ячмень, чуть менее 324 тонн - рис, 189 тонн - овес, почти 79 тонн - кукуруза, почти 29 тонн - рожь и 21 тонна - ячмень.

По сравнению с девятью месяцами 2024 года транзит пшеницы и смеси пшеницы и ржи за девять месяцев 2025 года сократился в три раза, риса - на 41,3%, овса - в 18,5 раза, кукурузы - в 2525 раз, а гречихи, проса и ячменя - в 2,9 раза. С другой стороны, транзит рапса и рапса увеличился на 25,8 % по сравнению с девятью месяцами 2024 года.

За девять месяцев зерновая продукция из России не импортировалась, за исключением рапса или семян рапса, которые были ввезены в количестве 15 212 тонн, что в 3,4 раза больше, чем годом ранее.

Уже сообщалось, что в 2024 году Латвия импортировала из России 214 800 тонн зерновых продуктов, что на 49,3% меньше, чем в 2023 году, когда было ввезено 423 730 тонн зерновых продуктов.

В прошлом году стоимость импортированных в Латвию из России зерновых составила 35,59 млн евро, что в 2,5 раза меньше, чем в 2023 году.

В прошлом году из России через Латвию было перевезено 1 877 008 тонн зерновых продуктов, что на 16,3% меньше, чем в 2023 году, когда через Латвию будет перевезено 2 243 203 тонны зерновых.

Из зерновых продуктов, перевезенных в 2024 году, 1 441 200 тонн составили пшеница и смесь пшеницы и ржи, 199 249 тонн - кукуруза, 220 218 тонн - ячмень, 8708 тонн - рожь, 4288 тонн - овес, 2615 тонн - тритикале и 726 тонн - рис.
 

Обновлено: 15:50 28.10.2025
Аналитик, предсказавший войну в Украине, выдал новый шокирующий прогноз

Когда в 2015 году директор Института перспективных исследований Нотр-Дам Виторио Хесле предсказал, что Украине грозит полномасштабное вторжение России, ему поверили лишь немногие. Теперь он предупреждает, что дальнейшая эскалация войны между Россией и Украиной может привести к распаду Североатлантического договора, или НАТО, пишет "Неаткарига" со ссылкой на «BC Heights».

Когда в 2015 году директор Института перспективных исследований Нотр-Дам Виторио Хесле предсказал, что Украине грозит полномасштабное вторжение России, ему поверили лишь немногие. Теперь он предупреждает, что дальнейшая эскалация войны между Россией и Украиной может привести к распаду Североатлантического договора, или НАТО, пишет "Неаткарига" со ссылкой на «BC Heights».

Загрузка

И большие и нечестные — почему латвийцы больше всех в Европе недовольны налогами?

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Изгнанные из Финляндии за непрофессионализм врачи легально работают в Латвии: Re:Baltica

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Новинки следующего года: что подешевеет — что подорожает?

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Ride оштрафовали на 10 тыс. евро — цена работы вопреки запрету со 2 октября

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

В Лиепайской тюрьме хватит места лишь трети латвийских заключенных, куда деваться остальным?

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

