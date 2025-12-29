«Транспортируй или плати»: литовская компания заключила договор с «Газпром»

Договор сроком на пять лет заключили оператор системы передачи газа Amber Grid и российский энергетический гигант «Газпром».

«Условия предоставления новых услуг по транзиту установлены на пять лет — до 31 декабря 2030 года. Цены на услуги устанавливаются Государственным советом по регулированию энергетики; на 2026 год допустимый уровень доходов определён в размере около 30 млн евро», — сообщила компания Amber Grid через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Как сообщало агентство BNS десять лет назад, согласно договору от 24 декабря 2015 года сроком на 10 лет, ежегодные доходы Amber Grid за транзит российского газа должны были составлять около 10–11 млн евро, а мощности — 10,5 млн кубометров в сутки в точке входа из Белоруссии и столько же — в точке выхода в Калининградскую область.

Кроме того, договор содержал условие «транспортируй или плати» (take-or-pay), согласно которому ежегодно транспортируется или оплачивается объем в 2,5 млрд кубометров газа.

В прошлом году объемы транзита в Калининград через Литву увеличились на 9% до 26,1 тераватт-часа (ТВтч) или на 2,5 млрд кубометров.

Договор с «Газпромом», действовавший до начала 2016 года, был заключен сроком на 15 лет в конце 1999 года.

Литва полностью прекратила импорт российского газа за исключением транзита в Калининград в апреле 2022 года.