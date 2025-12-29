Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Транспортируй или плати»: литовская компания заключила договор с «Газпром»

29 декабря, 2025 18:39

0 комментариев

В связи с истечением 1 января 2026 года срока действия 10-летнего договора о транзите российского природного газа через территорию Литвы в Калининградскую область, стороны в понедельник подписали новое соглашение.

Договор сроком на пять лет заключили оператор системы передачи газа Amber Grid и российский энергетический гигант «Газпром».

«Условия предоставления новых услуг по транзиту установлены на пять лет — до 31 декабря 2030 года. Цены на услуги устанавливаются Государственным советом по регулированию энергетики; на 2026 год допустимый уровень доходов определён в размере около 30 млн евро», — сообщила компания Amber Grid через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Как сообщало агентство BNS десять лет назад, согласно договору от 24 декабря 2015 года сроком на 10 лет, ежегодные доходы Amber Grid за транзит российского газа должны были составлять около 10–11 млн евро, а мощности — 10,5 млн кубометров в сутки в точке входа из Белоруссии и столько же — в точке выхода в Калининградскую область.

Кроме того, договор содержал условие «транспортируй или плати» (take-or-pay), согласно которому ежегодно транспортируется или оплачивается объем в 2,5 млрд кубометров газа.

В прошлом году объемы транзита в Калининград через Литву увеличились на 9% до 26,1 тераватт-часа (ТВтч) или на 2,5 млрд кубометров.

Договор с «Газпромом», действовавший до начала 2016 года, был заключен сроком на 15 лет в конце 1999 года.

Литва полностью прекратила импорт российского газа за исключением транзита в Калининград в апреле 2022 года.

"Долечили" до комы: после жалоб больница отстранила врача от работы
Важно

"Долечили" до комы: после жалоб больница отстранила врача от работы

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина
Важно

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

Ринкевич подтвердил Зеленскому, что он за территориальную целостность Украины
Важно

Ринкевич подтвердил Зеленскому, что он за территориальную целостность Украины

Москва пригрозила ответить на атаку резиденции Путина. Киев отрицает саму атаку. Что скажет Трамп?

21:30

0 комментариев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники предприняли попытку атаки на президентскую резиденцию в Новгородской области, на Валдае. По его словам, Москва уже определила цели для «ответного удара».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники предприняли попытку атаки на президентскую резиденцию в Новгородской области, на Валдае. По его словам, Москва уже определила цели для «ответного удара».

Я приехала в Британию, а меня заставляют учить русский: исповедь девушки из Украины

21:16

0 комментариев

"Украинская беженка была вынуждена бросить учебу в колледже после того, как, по ее словам, на нее начали давить, чтобы она изучала русский язык, - рассказывает The Guardian.

"Украинская беженка была вынуждена бросить учебу в колледже после того, как, по ее словам, на нее начали давить, чтобы она изучала русский язык, - рассказывает The Guardian.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

20:56

0 комментариев

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Ринкевич подтвердил Зеленскому, что он за территориальную целостность Украины

20:56

0 комментариев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку Латвии территориальной целостности Украины и борьбе против России.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку Латвии территориальной целостности Украины и борьбе против России.

Хорошая новость: цена на электричество упала — и весьма резко

20:35

0 комментариев

Средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии и Литве на прошлой неделе снизилась на 36% и составила 52,53 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

Средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии и Литве на прошлой неделе снизилась на 36% и составила 52,53 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

Жестокое убийство осколком тарелки: полиция завершила расследование

20:33

0 комментариев

В июле этого года в Государственную полицию поступила информация о том, что во дворе одного из домов в Лиепае обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции по данному факту начали уголовный процесс по факту убийства и в тот же день задержали предполагаемого виновного. Сотрудники полиции завершили расследование по возбужденному уголовному делу и передали материалы уголовного дела в прокуратуру для начала уголовного преследования.

В июле этого года в Государственную полицию поступила информация о том, что во дворе одного из домов в Лиепае обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции по данному факту начали уголовный процесс по факту убийства и в тот же день задержали предполагаемого виновного. Сотрудники полиции завершили расследование по возбужденному уголовному делу и передали материалы уголовного дела в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

19:45

0 комментариев

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

