Трамп заявил, что США возобновят испытания ядерного оружия

30 октября, 2025 07:43

Важно 0 комментариев

Президент США заявил, что изменения необходимы, потому что другие страны проводят испытания своего оружия. Россия недавно объявила о многочисленных испытаниях. Президент США Дональд Трамп объявил, что США возобновят испытания ядерного оружия впервые за три десятилетия, заявив, что это будет сделано "на равных" с Россией и Китаем.

"Сейчас "подходящее" время", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One, направляясь в Вашингтон вскоре после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

Трамп впервые сделал это заявление в социальных сетях перед встречей с Си, подчеркнув, что это связано с другими".

"Из-за программ испытаний других стран я поручил Военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях", - говорится в его сообщении на сайте Truth Social. "Этот процесс начнется немедленно".

Гонка ядерных вооружений возобновилась?

Заявление Трампа прозвучало после того, как на этой неделе президент России Владимир Путин сообщил об испытания нового подводного беспилотника с атомным двигателем и ядерным зарядом, а также новой крылатой ракеты с ядерным зарядом.

Хотя Трамп не упомянул в своем посте о российских испытаниях, американский лидер упомянул о ядерных запасах, контролируемых Си и Путиным, сказав: "Россия занимает второе место, а Китай - далекое третье, но в течение 5 лет будет на одном уровне".

В 2023 году Путин подписал закон, отменяющий ратификацию Россией глобального запрета на ядерные испытания, который, по мнению Москвы, был необходим для того, чтобы поставить Россию в один ряд с США.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый в 1996 году и запрещающий любые ядерные взрывы в любой точке мира, был подписан президентом Биллом Клинтоном, но так и не был ратифицирован Сенатом.

В 2023 году Россия заявила, что возобновит испытания своего ядерного оружия только в том случае, если Вашингтон сделает это первым.

30.10.2025
Низкие цены на картофель: в чем тут подвох? Объясняет Ингуна Гулбе

08:39

Важно 0 комментариев

«К сожалению, приходится сказать, что никакого существенного снижения цен не происходит, — отметила в эфире TV24 руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института аграрных ресурсов и экономики Ингуна Гулбе. — Хотя если сравнивать с прошлым годом, то к концу этого года цены на многие группы товаров ниже, чем были год назад — например, на сахар и другие. Но есть и такие группы товаров, где цены значительно выросли — например, на кофе, какао, некоторые молочные продукты — масло, сыр — они подорожали».

«Двери лифта открываются в пустоту»: в рижской многоэтажке серьезные проблемы

08:21

Важно 0 комментариев

В домах, построенных в советский период, жители и управляющие уже долгое время сталкиваются с множеством проблем. Одна из самых заметных — постоянно ломающиеся лифты. Они не только часто останавливаются, но, как выяснилось, их двигатели могут даже загореться, сообщает программа Degpunktā.

Грипп затаился: инфектологи — о распространении болезни

08:11

Новости Латвии 0 комментариев

Распространение гриппа и других острых респираторных инфекций в течение последней недели оставалось низким, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (CDC).

Латвию поразила опасная инфекция: последствия могут быть летальными

08:02

Важно 0 комментариев

Латвию поразила вспышка лептоспироза — опасной инфекции, которая этой осенью уже унесла жизни трёх человек. В этом году болезнь распространяется особенно быстро, однако многие принимают её за грипп и обращаются за помощью слишком поздно. Заболевание опасно и для домашних животных, сообщает TV3.

«Не является ли этот шаг поддержкой России?» Сторонники Стамбульской конвенции зашли с козырей (ВИДЕО)

08:01

Важно 0 комментариев

У здания Сейма проходит акция протеста против выхода Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (так называемой Стамбульской конвенции), сообщает LETA.

Сдаёте квартиру или дом? Как лучше регистрировать и платить налог

07:51

Юридическая консультация 0 комментариев

Юрист Юрий Соколовский подготовил информацию и разместил её в Фейсбуке - для тех, кто решил сдать квартиру в наём. Читатели попросили рассказать, как регистрировать и платить налог при сдаче квартиры или дома.

